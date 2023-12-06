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Arsenal 90+7. dakikada attığı golle kazandı, bitiş düdüğüyle objektiflere takılan bir kare paylaşım rekorları kırdı!

06.12.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'de heyecan 15. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Arsenal deplasmanda Luton Town ile karşı karşıya gelirken karşılaşma muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. 4-3 Arsenal'in üstünlüğü ile tamamlanan maçın 90+7. dakikasında atılan golle 3 puanı hanesine yazdırarak liderliğini sağlamlaştıran Londra ekibi için 'O sene bu sene' yorumları yapılırken objektiflere yansıyan bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Luton Town sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Tam 7 golün kaydedildiği mücedele Arsenal rakibi karşısında 90+7. dakikada bulduğu golle 4-3 galip gelirken, muhteşem bir zafere imza atmayı başardı.

Arsenal, 20'de Gabriel Martinelli ile 1-0 öne geçerken 25'te Gabriel Osho skoru eşitledi. Gabriel Jesus'un 45'te attığı golle Arsenal soyunma odasına 2-1 önde gitti.

+7'DE GELEN GALİBİYET

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Soyunma odasından golle dönen Luton Town, 49'da Elijah Adebayo ile durumu 2-2'ye getirdi, 57'de Ross Barkley ile 3-2 öne geçti. Bu gole hemen cevap veren Arsenal, 60'da Kai Havertz ile durumu 3-3 yaptı.

Karşılaşmanın 3-3'lük beraberlikle sona ermesi beklenirken 90+7'de sahneye çıkan Declan Rice, Arsenal'e 4-3'lük galibiyeti getirdi.

'O SENE BU SENE'

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Bu sonuçla 36 puana yükselerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Arsenal için taraftarlar 'O sene bu sene' yorumunda bulunurken, paylaşılan bir fotoğraf ise gündem oldu.

Son düdüğün gelmesinin ardından Martin Odegaard'ın dizlerinin üstüne çöktüğü arkada ise Mikel Arteta ve ekibinin büyük sevinci sosyal medyada çokça paylaşıldı.

İŞTE O FOTOĞRAF

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