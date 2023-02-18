Arsenal Aston Villa'yı uzatmalarda devirdi! Martinelli'nin golü atmadan gol sevinci yapması gündem oldu

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 4-2 kazanırken goller; konuk ekip Arsenal'in golleri 16. dakikada Bukayo Saka, 61. dakikada Oleksandr Zinchenko, 90+3'te Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez kendi kalesine ve 90+8'de Gabriel Martinelli kaydetti.

GOL ÖNCESİ GOL SEVİNCİ

Konuk ekibin 4. golünü kaydeden Gabriel Martinelli'nin golü atmadan önce yaptığı gol sevinci sosyal medyanın gündemine oturdu.

BOŞ KALEYE ATTI

Dakikalar 90+8'i gösterdiği esnada Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez rakip kalede gol aramaya gidip kalesini boş bıraktı. Kornerden seken topta kontra atağa kalkan Arsenal, Gabriel Martinelli ile farkı 2'ye yükseltirken, Martinelli boş kaleye atağı gol öncesi kollarını iki yana açarak gol sevincinde bulundu.

Bu anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Arsenal aldığı 4-2'lik bu galibiyetle birlikteligde 3 maç aranın ardından kazanırken, puanını 54'e yükseltti, Aston Villa ise 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa deplasmanda Everton ile karşılaşırken, Arsenal evinde Leicester City'i konuk edecek.

