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Arsenal Aston Villa'yı uzatmalarda devirdi! Martinelli'nin golü atmadan gol sevinci yapması gündem oldu

18.02.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 24. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Aston Villa sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 4-2'lik skorla Arsenal olurken, Londra ekibinin 4. golünü kaydeden Martinelli gol öncesi yaptığı gol sevinciyle gündem oldu. İşte detaylar...

Arsenal Aston Villa'yı uzatmalarda devirdi! Martinelli'nin golü atmadan gol sevinci yapması gündem oldu
Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli

BRE Brezilya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
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İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 4-2 kazanırken goller; konuk ekip Arsenal'in golleri 16. dakikada Bukayo Saka, 61. dakikada Oleksandr Zinchenko, 90+3'te Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez kendi kalesine ve 90+8'de Gabriel Martinelli kaydetti.

GOL ÖNCESİ GOL SEVİNCİ

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Konuk ekibin 4. golünü kaydeden Gabriel Martinelli'nin golü atmadan önce yaptığı gol sevinci sosyal medyanın gündemine oturdu.

BOŞ KALEYE ATTI

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Dakikalar 90+8'i gösterdiği esnada Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez rakip kalede gol aramaya gidip kalesini boş bıraktı. Kornerden seken topta kontra atağa kalkan Arsenal, Gabriel Martinelli ile farkı 2'ye yükseltirken, Martinelli boş kaleye atağı gol öncesi kollarını iki yana açarak gol sevincinde bulundu.

Bu anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Arsenal aldığı 4-2'lik bu galibiyetle birlikteligde 3 maç aranın ardından kazanırken, puanını 54'e yükseltti, Aston Villa ise 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa deplasmanda Everton ile karşılaşırken, Arsenal evinde Leicester City'i konuk edecek.

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