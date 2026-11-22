Şampiyonlar Ligi Arsenal Salı 23:00 Borussia Dortmund

Arsenal ile Borussia Dortmund, 24 Kasım 2026 saat 23:00'de Emirates Stadium'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Arsenal ve Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. İki takım da formda bir dönemde karşılaşıyor.

Lig Durumu Arsenal 1. İngiltere Premier Ligi O 11 G 9 B 1 M 1 P 28 17 Attığı Gol 7 Yediği Gol +10 Averaj Borussia Dortmund 1. Almanya Bundesliga Ligi O 10 G 7 B 3 M 0 P 24 17 Attığı Gol 7 Yediği Gol +10 Averaj Gol Durumu (Toplam) Arsenal 17 / 7 Borussia Dortmund 17 / 7 İç Saha / Deplasman Performansı A Arsenal İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 5 / 0 / 0 Gol 10 – 2 BD Borussia Dortmund Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 3 / 2 / 0 Gol 7 – 4

Arsenal (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 8 gol atıp 3 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 7 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 28 puanla 1. sırada.

Borussia Dortmund (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 6 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 24 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Arsenal B G G G G tüm kulvarlar Newcastle United 2-2 Arsenal İngiltere Premier Ligi B

Arsenal 1-0 Hull City İngiltere Premier Ligi G

Slavia Prag 1-2 Arsenal Şampiyonlar Ligi G

Liverpool 0-1 Arsenal İngiltere Premier Ligi G

Arsenal 2-0 Everton İngiltere Premier Ligi G Borussia Dortmund G G B G B tüm kulvarlar M'gladbach 0-1 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi G

Borussia Dortmund 2-1 Elversberg Almanya Bundesliga Ligi G

Borussia Dortmund 2-1 Real Betis Şampiyonlar Ligi G

Bayern Münih 2-2 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi B

Borussia Dortmund 3-2 Werder Bremen Almanya Federasyon Kupası G

Borussia Dortmund son 2 maçını kazanarak bir form yakalamış durumda.

Maç öncesi değerlendirme

Arsenal, ev sahibi avantajıyla çıktığı son 4 maçın 3'ünü kazanırken, son 5 lig maçında ise yalnızca 1 kez berabere kaldı. Borussia Dortmund ise son 2 maçında galip gelerek moral buldu ve deplasman performansı da dikkat çekici bir düzeyde.

Eksik Oyuncular Arsenal 3 eksik Bukayo Saka David Raya Martin Zubimendi Borussia Dortmund 6 eksik Emre Can Samuele Inacio Serhou Guirassy Giannis Konstantelias Carney Chukwuemeka Justin Lerma

Arsenal kadrosunda Bukayo Saka (Sakat - Uyluk Sakatlığı), David Raya (Şüpheli) ve Martin Zubimendi (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Borussia Dortmund kadrosunda Emre Can (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Samuele Inacio (Sakat - Diz Sakatlığı), Serhou Guirassy (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Giannis Konstantelias (Sakat - Diz Sakatlığı), Carney Chukwuemeka (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Justin Lerma (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Declan Rice Arsenal 0 Gol 5 Asist Kai Havertz Arsenal 3 Gol 1 Asist Martin Odegaard Arsenal 3 Gol 1 Asist Bukayo Saka Arsenal 3 Gol 0 Asist Felix Nmecha Borussia Dortmund 5 Gol 0 Asist Serhou Guirassy Borussia Dortmund 3 Gol 2 Asist Maximilian Beier Borussia Dortmund 2 Gol 3 Asist Fabio Silva Borussia Dortmund 3 Gol 2 Asist

Arsenal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Kai Havertz, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Declan Rice. Borussia Dortmund kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Felix Nmecha, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Maximilian Beier.

İkili Rekabet 0 Arsenal 0 Beraberlik 1 Borussia Dortmund Arsenal 2-3 Borussia Dortmund Rusya Superleague

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Borussia Dortmund 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Arsenal 2, Borussia Dortmund 3 gol attı.