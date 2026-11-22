Arsenal ile Borussia Dortmund, 24 Kasım 2026 saat 23:00'de Emirates Stadium'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Arsenal ve Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. İki takım da formda bir dönemde karşılaşıyor.
Arsenal (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 8 gol atıp 3 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 7 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 28 puanla 1. sırada.
Borussia Dortmund (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 6 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 24 puanla 1. sırada.
Borussia Dortmund son 2 maçını kazanarak bir form yakalamış durumda.
Arsenal, ev sahibi avantajıyla çıktığı son 4 maçın 3'ünü kazanırken, son 5 lig maçında ise yalnızca 1 kez berabere kaldı. Borussia Dortmund ise son 2 maçında galip gelerek moral buldu ve deplasman performansı da dikkat çekici bir düzeyde.
Arsenal kadrosunda Bukayo Saka (Sakat - Uyluk Sakatlığı), David Raya (Şüpheli) ve Martin Zubimendi (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Borussia Dortmund kadrosunda Emre Can (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Samuele Inacio (Sakat - Diz Sakatlığı), Serhou Guirassy (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Giannis Konstantelias (Sakat - Diz Sakatlığı), Carney Chukwuemeka (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Justin Lerma (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Arsenal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Kai Havertz, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Declan Rice. Borussia Dortmund kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Felix Nmecha, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Maximilian Beier.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Borussia Dortmund 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Arsenal 2, Borussia Dortmund 3 gol attı.
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