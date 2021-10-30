Arsenal, Çağlarlı Leicester'ı yıktı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Leicester City ile Arsenal King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan Arsenal, 5. dakikada Gabriel ve 18. dakikada Emile Smith Rowe'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

ARSENAL'DEN ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Sezona istediği gibi başlayamayan ancak daha sonra toparlanan Arsenal, bu sonuçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 17'ye yükseltti. Öte yandan Londra temsilcisi yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkardı. 4 maç sonra mağlubiyet alan Leicester City ise 14 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP OZAN!

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Arsenal, bir diğer milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın forma giydiği Watford'u kendi sahasında konuk edecek. Leicester City ise deplasmanda Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

