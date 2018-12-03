Cengiz Ünder için inanılmaz teklif!

Premier Lig ekibi Arsenal, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i takibini sürdürüyor. Sky Italia'da yer alan habere göre; Arsenal, Roma-Inter maçına Cengiz Ünder'i izlemek için gözlemcilerini gönderdi.

Haberde; Arsenal'in takip ettiği Cengiz Ünder için Roma'nın 50 milyon Euro bonservis fiyatı belirlediği kaydedildi.

Cengiz Ünder'in konuşulduğu gibi transferinin 50 milyon Euro karşılığında gerçekleşmesi bonservisine en çok ücret ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçecek. (Sporx)



