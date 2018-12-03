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Cengiz Ünder için inanılmaz teklif!

İTALYA HABERLERİ  | 03.12.2018 13:54 | Son Güncelleme

Cengiz Ünder için flaş transfer iddiası... İtalyan basını, Premier Lig ekibi Arsenal'ın milli futbolcumuz Cengiz Ünder için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

Cengiz Ünder için inanılmaz teklif!

Premier Lig ekibi Arsenal, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i takibini sürdürüyor. Sky Italia'da yer alan habere göre; Arsenal, Roma-Inter maçına Cengiz Ünder'i izlemek için gözlemcilerini gönderdi.

Haberde; Arsenal'in takip ettiği Cengiz Ünder için Roma'nın 50 milyon Euro bonservis fiyatı belirlediği kaydedildi.

Cengiz Ünder'in konuşulduğu gibi transferinin 50 milyon Euro karşılığında gerçekleşmesi bonservisine en çok ücret ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçecek. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder arsenal roma

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gurur verici, keşke yılda 2-3 genç oyuncu gönderebilsek avrupaya..
cengiz gelecegin messi sidir degeri cok daha fazladir
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