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Arsenal'dan ihtiyaç sahiplerine 15 ton yardım malzemesi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.04.2020 23:40 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal koronavirüs ile mücadele kapsamında 15 ton yardım malzemesi bağışladı.

Arsenal'dan ihtiyaç sahiplerine 15 ton yardım malzemesi

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 15 ton yardım malzemesi bağışında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yardımlar arasında 30 bin gıda malzemesi, temizlik ve hijyen ürünleri bulunduğu belirtildi.

İngiliz ekibinin yardım kuruluşlarının koronavirüsle mücadele fonlarına da 150 bin sterlin bağışlayacağı kaydedildi.

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İngiltere Premier Lig arsenal koronavirüs

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