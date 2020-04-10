Arsenal'dan ihtiyaç sahiplerine 15 ton yardım malzemesi

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 15 ton yardım malzemesi bağışında bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, yardımlar arasında 30 bin gıda malzemesi, temizlik ve hijyen ürünleri bulunduğu belirtildi.
İngiliz ekibinin yardım kuruluşlarının koronavirüsle mücadele fonlarına da 150 bin sterlin bağışlayacağı kaydedildi.
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