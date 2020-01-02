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  4. Arsenal'de Calum Chambers sezonu kapattı

Arsenal'de Calum Chambers sezonu kapattı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 02.01.2020 20:15 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in formasını giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Calum Chambers, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Arsenal'de Calum Chambers sezonu kapattı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Calum Chambers, Chelsea maçında sakatlanarak sezonu klapattı.

Arsenal Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle 6-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Calum Chambers, takımının Chelsea'ye 2-1 yenildiği mücadelenin 23. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Sağ bek pozisyonunda görev yapan Chambers, bu sezon Arsenal ile 18 maça çıktı ve 1 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
arsenal Calum Chambers Futbol İngiltere Premier Lig

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