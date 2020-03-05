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Arsenal'de Lucas Torreira şoku!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.03.2020 17:26 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Lucas Torreira'nın, sağ ayak bileğinde kırık tespit edildi.

Arsenal'de Lucas Torreira şoku!

Arsenal Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Torreira'nın sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiği ve oyuncunun iyileşme süreci için uzman raporlarının beklendiği duyuruldu.

Torreira, pazartesi günü Portsmouth deplasmanında oynanan mücadelenin 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Orta sahada görev yapan Uruguaylı oyuncu, bu sezon 33 maçta forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
arsenal Premier Lig Lucas Torreira sakatlık

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