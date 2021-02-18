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  4. Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

18.02.2021 21:46 | Son Güncelleme:
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Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

Arsenal CEO'su Vinai Venkatesham, Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil ile ilgili konuştu.

Arsenal CEO'su Vinai Venkatesham, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in "Uygur Türkleri" ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle gönderildiği iddialarına yanıt verdi.

Venkatesham, oyuncuları düşüncelerini aktarmakta serbest bıraktıklarını söylerken, "İnsanlar Mesut Özil'in Uygur Türkleri hakkında yaptığı açıklama nedeniyle ona tepki gösterdiğimizi söylüyor ancak bunu söylemek adil olmaz. Biz o noktada ticari bir karar almadık. Bizim Çin ile ilgili bir açıklama yapmamız istendi ve biz de oyuncuların bireysel olarak açıklamalar yaptığını söyledik. Mesut, kendi düşüncelerini yansıttı. Biz Arsenal'de, her oyuncunun kendi düşüncelerini açıkça söylemesini sağlarız. Bazen bunu bir kulüp mesajı aracılığıyla yaparlar, bazen de bireysel olarak. Örneğin George Floyd olayında oyuncular bize geldi ve hep beraber bir mesaj vermek istediklerini söyledi. Biz de o mesajı aktarmalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil 2019'da yaptığı paylaşımda Uygur Türklerini, "eziyetlere direnen mücahitler" olarak nitelemiş ve "Kuranlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, din alimleri öldürülüyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun" demişti.

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