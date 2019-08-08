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Arsenal, Kieran Tierney'yi kadrosuna kattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.08.2019 19:44 | Son Güncelleme

Premier Lig ekibi Arsenal, İskoçya'nın Celtic takımından sol bek Kieran Tierney'yi kadrosuna kattı.

Arsenal, Kieran Tierney'yi kadrosuna kattı

Arsenal Kulübü, 22 yaşındaki İskoç futbolcu Tierney ile uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere basını, Arsenal'ın bu transfer için 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

Tierney, altyapısından yetiştiği ve 2015'ten bu yana A takımda forma giydiği Celtic'te geçen sezon 40 maça çıktı, bir gol attı.


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Kieran Tierney arsenal celtic

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