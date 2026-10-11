Arsenal - Lille Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Arsenal ile Lille, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Emirates Stadium'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Arsenal, Lille karşısında önemli bir mücadeleye çıkıyor. Bu maçın sonucu, her iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritasını belirleyecek.
Arsenal (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 1 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 15 puanla 2. sırada.
Lille (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 13 puanla 2. sırada.
Arsenal, Premier Lig'de son 5 maçında 4 galibiyet alarak oldukça formda bir görünüm sergiliyor. Lille ise Fransa Ligue 1'de son 5 maçta 3 galibiyet elde etti, ancak Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son maçta mağlup oldu.
Arsenal kadrosunda Christos Tzolis (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve William Saliba (Sakat - Sırtından Sakat) yer almıyor.
Lille kadrosunda Ethan Mbappe (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Hamza Igamane (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Tiago Santos (Şüpheli) yer almıyor.
Arsenal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Bukayo Saka, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Declan Rice. Lille kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Dilane Bakwa, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Olivier Giroud.
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