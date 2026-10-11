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Arsenal - Lille Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Arsenal, Lille ile 13 Ekim 2026'da oynayacağı maç öncesi formda görünüyor. Her iki takım da son maçlarında galibiyet elde etti. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Arsenal - Lille Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Şampiyonlar Ligi
Arsenal
Salı 22:00
13.10.2026
Lille
Stadyum: Emirates Stadium

Arsenal ile Lille, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Emirates Stadium'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Arsenal, Lille karşısında önemli bir mücadeleye çıkıyor. Bu maçın sonucu, her iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritasını belirleyecek.

Lig Durumu

Arsenal

2. İngiltere Premier Ligi
O
6
G
5
B
0
M
1
P
15
10
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+5
Averaj

Lille

2. Fransa Ligue 1
O
6
G
4
B
1
M
1
P
13
9
Attığı Gol
4
Yediği Gol
+5
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Arsenal 10 / 5
Lille 9 / 4

İç Saha / Deplasman Performansı

Arsenal İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
3 / 0 / 0
Gol
7 – 2
Lille Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 0 / 1
Gol
4 – 2

Arsenal (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 1 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 15 puanla 2. sırada.

Lille (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 13 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Arsenal G M G G G

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Arsenal 2-1 Leeds United İngiltere Premier Ligi G
  • 19.09.2026 Brighton & Hove Albion 3-0 Arsenal İngiltere Premier Ligi M
  • 15.09.2026 Ipswich Town 2-4 Arsenal İngiltere Lig Kupası G
  • 12.09.2026 Sunderland 0-2 Arsenal İngiltere Premier Ligi G
  • 09.09.2026 Napoli 0-1 Arsenal Şampiyonlar Ligi G
Lille G M G G B

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Lille 1-0 Havre AC Fransa Ligue 1 G
  • 02.10.2026 Lille 2-1 Zulte Waregem Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Nice 2-1 Lille Fransa Ligue 1 M
  • 13.09.2026 Lille 2-0 Troyes Fransa Ligue 1 G
  • 08.09.2026 Lille 2-3 Real Betis Şampiyonlar Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Arsenal, Premier Lig'de son 5 maçında 4 galibiyet alarak oldukça formda bir görünüm sergiliyor. Lille ise Fransa Ligue 1'de son 5 maçta 3 galibiyet elde etti, ancak Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son maçta mağlup oldu.

Eksik Oyuncular

Arsenal

2 eksik
Christos Tzolis Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
William Saliba Sakat Sırtından Sakat

Lille

3 eksik
Ethan Mbappe Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Hamza Igamane Sakat Diz Sakatlığı
Tiago Santos Şüpheli

Arsenal kadrosunda Christos Tzolis (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve William Saliba (Sakat - Sırtından Sakat) yer almıyor.

Lille kadrosunda Ethan Mbappe (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Hamza Igamane (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Tiago Santos (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Riccardo Calafiori Riccardo Calafiori Arsenal 1 Gol 2 Asist
Declan Rice Declan Rice Arsenal 0 Gol 3 Asist
Bukayo Saka Bukayo Saka Arsenal 3 Gol 0 Asist
Ben White Ben White Arsenal 0 Gol 2 Asist
Olivier Giroud Olivier Giroud Lille 1 Gol 2 Asist
Dilane Bakwa Dilane Bakwa Lille 2 Gol 1 Asist
Ayase Ueda Lille 2 Gol 0 Asist
Tiago Santos Tiago Santos Lille 2 Gol 0 Asist

Arsenal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Bukayo Saka, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Declan Rice. Lille kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Dilane Bakwa, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Olivier Giroud.

Sıkça Sorulan Sorular
Arsenal - Lille maçı ne zaman?

13 Ekim 2026

Arsenal - Lille maçı saat kaçta?

22:00

Arsenal - Lille maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Arsenal - Lille maçında hangi oyuncular eksik?

Arsenal'de Christos Tzolis ve William Saliba; Lille'de Ethan Mbappe, Hamza Igamane ve Tiago Santos eksik.

Arsenal ve Lille'nin ligde kaç puanı var?

Arsenal 15 puan, Lille ise 13 puanda.

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Anahtar Kelimeler:
arsenal lille
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