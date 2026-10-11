Arsenal - Lille Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Arsenal Salı 22:00 Lille

Arsenal ile Lille, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Emirates Stadium'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Arsenal, Lille karşısında önemli bir mücadeleye çıkıyor. Bu maçın sonucu, her iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritasını belirleyecek.

Lig Durumu Arsenal 2. İngiltere Premier Ligi O 6 G 5 B 0 M 1 P 15 10 Attığı Gol 5 Yediği Gol +5 Averaj Lille 2. Fransa Ligue 1 O 6 G 4 B 1 M 1 P 13 9 Attığı Gol 4 Yediği Gol +5 Averaj Gol Durumu (Toplam) Arsenal 10 / 5 Lille 9 / 4 İç Saha / Deplasman Performansı A Arsenal İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 3 / 0 / 0 Gol 7 – 2 L Lille Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 2 / 0 / 1 Gol 4 – 2

Arsenal (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 1 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 15 puanla 2. sırada.

Lille (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 13 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Arsenal G M G G G tüm kulvarlar Arsenal 2-1 Leeds United İngiltere Premier Ligi G

Brighton & Hove Albion 3-0 Arsenal İngiltere Premier Ligi M

Ipswich Town 2-4 Arsenal İngiltere Lig Kupası G

Sunderland 0-2 Arsenal İngiltere Premier Ligi G

Napoli 0-1 Arsenal Şampiyonlar Ligi G Lille G M G G B tüm kulvarlar Lille 1-0 Havre AC Fransa Ligue 1 G

Lille 2-1 Zulte Waregem Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Nice 2-1 Lille Fransa Ligue 1 M

Lille 2-0 Troyes Fransa Ligue 1 G

Lille 2-3 Real Betis Şampiyonlar Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Arsenal, Premier Lig'de son 5 maçında 4 galibiyet alarak oldukça formda bir görünüm sergiliyor. Lille ise Fransa Ligue 1'de son 5 maçta 3 galibiyet elde etti, ancak Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son maçta mağlup oldu.

Eksik Oyuncular Arsenal 2 eksik Christos Tzolis William Saliba Lille 3 eksik Ethan Mbappe Hamza Igamane Tiago Santos

Arsenal kadrosunda Christos Tzolis (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve William Saliba (Sakat - Sırtından Sakat) yer almıyor.

Lille kadrosunda Ethan Mbappe (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Hamza Igamane (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Tiago Santos (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Riccardo Calafiori Arsenal 1 Gol 2 Asist Declan Rice Arsenal 0 Gol 3 Asist Bukayo Saka Arsenal 3 Gol 0 Asist Ben White Arsenal 0 Gol 2 Asist Olivier Giroud Lille 1 Gol 2 Asist Dilane Bakwa Lille 2 Gol 1 Asist Ayase Ueda Lille 2 Gol 0 Asist Tiago Santos Lille 2 Gol 0 Asist

Arsenal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Bukayo Saka, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Declan Rice. Lille kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Dilane Bakwa, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Olivier Giroud.