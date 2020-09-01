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Arsenal, Lille'den Brezilyalı stoper Gabriel'i transfer etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.09.2020 19:42 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransa'nın Lille takımından Brezilyalı futbolcu Gabriel dos Santos Magalhaes'i kadrosuna kattı.

Arsenal, Lille'den Brezilyalı stoper Gabriel'i transfer etti

Arsenal Kulübü, Lille'den transfer edilen 22 yaşındaki stoper Gabriel ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 26 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Avai takımında başlayan Gabriel, 2017'de Lille'e transfer olmuştu. Daha sonra Fransa'nın Troyes ve Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekiplerinde kiralık olarak oynayan Gabriel, geçen sezon Lille formasıyla 34 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

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