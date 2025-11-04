SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı da 3-0 geçerek 4’te 4 yaptı! İngiliz ekibi coştu...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’a konuk olan İngiliz devi Arsenal, sahadan 3-0 galip ayrılarak 4’te 4 yaptı.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı da 3-0 geçerek 4’te 4 yaptı! İngiliz ekibi coştu...
Mikel Merino

Mikel Merino

İSP İspanya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda Slavia Prag ile karşılaştı. Mikel Arteta’nın öğrencileri 32. dakikada Bukayo Saka’nın penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İngiliz ekibinde 2. yarıda İspanyol futbolcu Mikel Merino sahneye çıktı. Merino, 46 ve 68. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı da 3-0 geçerek 4’te 4 yaptı! İngiliz ekibi coştu... 1

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Arsenal, Devler Ligi’nde 4. maçını da kazanarak puanını 12’ye yükseltti.

GALİBİYET VE GOL YEMEME SERİSİ SÜRDÜ

Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı da 3-0 geçerek 4’te 4 yaptı! İngiliz ekibi coştu... 2

İngiltere Premier Lig’de son maçlarda kalesini gole kapatan David Raya, Şampiyonlar Ligi’nde de kaleyi koruduğu 4 müsabakada gol yemedi.

Öte yandan Arsenal’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Lig kupasında oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamını kazandı ve 9’unda gol yemedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
galatasaray-dan-farkli-galibiyet-alman-ekibi-wurzburg-baskets-i-rahat-gecti-444079-myspor" onclick="setGAEvent('detay-moduller', 'ilginiziCekebilir', 'bottom-content');" rel="noopener" target="_blank" >Galatasaray dört dörtlük! Almanya'dan da galip döndü...Galatasaray dört dörtlük! Almanya'dan da galip döndü...
Okan Buruk yol haritasını çizdi! Avrupa'da ilk 8...Okan Buruk yol haritasını çizdi! Avrupa'da ilk 8...
Anahtar Kelimeler:
Slavia Prag arsenal şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınan müdür kendini astı!

Görevden alınan müdür kendini astı!

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Günler sonra ortaya çıktı! Derbi sonrası Beşiktaş soyunma odası karıştı... Orkun Kökçü'nün sözleri ortaya çıktı

Günler sonra ortaya çıktı! Derbi sonrası Beşiktaş soyunma odası karıştı... Orkun Kökçü'nün sözleri ortaya çıktı

Cinsiyet değiştirip ismini Doruk yapmıştı! Aşka geldi

Cinsiyet değiştirip ismini Doruk yapmıştı! Aşka geldi

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

Ergün Atalay'dan 'komisyon' resti: Masada olmayız

Ergün Atalay'dan 'komisyon' resti: Masada olmayız

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.