Arsenal şampiyonluğa adım adım! Tam 5 gol attılar: Dev seri sona erdi!

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan ev sahibi ekip olurken, Arsenal üst üste 4. galibiyetini aldı. Aston Villa'nın ise tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Arsenal şampiyonluğa adım adım! Tam 5 gol attılar: Dev seri sona erdi!
Berker İşleyen

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Arsenal, Emirates Stadı'nda Aston Villa'yı ağırladı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Arsenal şampiyonluğa adım adım! Tam 5 gol attılar: Dev seri sona erdi! 1

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Arsenal'a farklı galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Gabriel, 52. dakikada Martin Zubimendi, 69. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Gabriel Jesus atarken, konuk ekibin tek golünü 90+4. dakikada Ollie Watkins kaydetti.

DEV SERİ SONA ERDİ

Arsenal şampiyonluğa adım adım! Tam 5 gol attılar: Dev seri sona erdi! 2

Arsenal bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı. Tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona eren üçüncü sıradaki Aston Villa ise 39 puanda kaldı.

Ligde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Chelsea-Bournemouth: 2-2

Nottingham Forest-Everton: 0-2

Burnley-Newcastle United: 1-3

West Ham United-Brighton Hove Albion: 2-2

Manchester United-Wolverhampton: 1-1

