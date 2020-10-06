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Arsenal Thomas Partey'i 50 milyon euroya transfer etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.10.2020 08:03 | Son Güncelleme

Arsenal, Atletico Madrid'den Thomas Partey'i 50 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Arsenal Thomas Partey'i 50 milyon euroya transfer etti

Transferin son gününde Arsenal, büyük bir transfer gerçekleştirdi. İngiliz ekibi, Atletico Madrid'den Thomas Partey'i kadrosuna kattı.

Atletico Madrid, Arsenal'in 27 yaşındaki oyuncu için serbest kalma bedeli olan 50 milyon euroyu ödediğini duyurdu.

Atletico Madrid altyapısından yetişen Ganalı futbolcu, 2015'te profesyonel olduktan sonra Atletico Madrid'de 188 maça çıktı ve 16 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

THOMAS YERİNE TORREIRA

Atletico Madrid, Thomas Partey'i gönderdikten sonra Arsenal'den Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

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