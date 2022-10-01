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Arsenal, Tottenham'a şans tanımadı! Derbide 3 gollü şov...

01.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde Arsenal, konuk ettiği Tottenham Hotspur'u 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Arsenal'e Kuzey Londra Derbisi'nde galibiyeti getiren golleri Patety, Jesus ve Xhaka kaydetti.

Arsenal, Tottenham'a şans tanımadı! Derbide 3 gollü şov...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Arsenal'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Arsenal'e Londra Derbisi'nde galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Thomas Partey, 49. dakikada Gabriel Jesus ve 67. dakikada Xhaka kaydetti. Tottenham'ın tek sayısı ise 31. dakikada Harry Kane'in penaltısından geldi.

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Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Arsenal, puanını 21'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Tottenham ise 17 puanla 3. sırada yer aldı.

Arsenal, gelecek hafta Liverpool'u konuk edecek. Tottenham ise Brighton deplasmanına gidecek.

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