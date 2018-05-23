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Arsenal, Unai Emery'yi açıkladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

Arsenal, menajerliğe Unai Emery'yi getirdiğini resmen açıkladı.

Arsenal, Unai Emery'yi açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Unai Emery, yeni teknik direktörümüz oldu. Paris Saint Germain'de geçirdiği 2 yılın ardından bize katıldı" denildi. Arsenal atamayı sosyal medyada "Yeni bir şafak, yeni dönem, yeni sayfa" mesajıyla ve bu duyurdu.

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İngiltere arsenal unai emery

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