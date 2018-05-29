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Arsene Wenger Ali Koç ile görüşecek

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.05.2018 10:46 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'de 22 yıl teknik direktörlük yapan Arsene Wenger, Bodrum'da tatil yapıyor.

Arsene Wenger Ali Koç ile görüşecek

Arsenal Kulübü'nün eski Başkanı David Barry Dein'in davetlisi olarak Bodrum'a gelen Arsenal kulübünün eski teknik direktörü Arsene Wenger, Bodrum'a hayran kaldı.

Arsene Wenger, Gümüşlük Koyu'ndaki bir balık restoranında Ağanlar Yatçılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ağan, Cobra Yachitng Kurulu Başkanı Eren Bartu, Fransız şarkıcı Jean Bearch ve David Barry Dein ile birlikte akşam yemeği yedi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçe Kulübü başkanlığına aday Ali Koç ile görüşeceği öğrenilen Wenger'in, 3 günlük mavi yolculukta dinleneceği ardından İstanbul'a gideceği öğrenildi. Erdem Ağan, "Arsenal Kulübü'nün eski başkanı Dein, zaten Bodrum hayranı ve Bodrum'da yatı olan bir dostumuz. Yaz aylarının önemli bir bölümünü Bodrum'da geçirirken böyle güzel değerli isimleri de ilçemize davet ederek tatil yapmalarını sağlıyor, güzel bir akşam yemeği yedik" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Arsena Wenger arsenal bodrum

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ali Koç davet etmiş olmasın :)
Fotomaç manşet atar artık. Wenger Bodrumspor ile anlaştı :)
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