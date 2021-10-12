Arsene Wenger'den Suudi Arabistan'da tek maçlık teknik direktörlük

1996'da başladığı Arsenal kariyerini 2018'de sonlandıran ve emekliliğe ayrılan Arsene Wenger yeniden sahaya iniyor.

Arsenal'da görev yaptığı 22 yılda unutulmaz izler bırakan Fransız menajer bir maçlığına Suudi Arabistan'da yeniden işinin başına dönüyor.

Suudi Arabistan'ın en büyük iki kulübü Al Hilal ile Al Nassr'dan oluşan bir karma takım Ocak 2022'de Paris Saint-Germain ile tek maçlık bir turnuvada karşılaşacak. PSG, Suudi Arabistan'da ilk kez bir maç oynayacak ve Arsene Wenger de karma takımın teknik direktörü olacak.

Suudi Kraliyet Mahkemesi Danışmanı Turki Alsheikh, Twitter'da haberi duyururken maçla ilgili bir de tanıtım videosu paylaştı.

DEV YATIRIM! 300 MİLYON STERLIN

Suudi Arabistan son günlerde futbol dünyasında en çok konuşulan ülkelerden biri. Geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Newcastle United, Suudi destekli bir konsorsiyum tarafından 300 milyon sterlin karşılığında devralındı.

Suudili yeni patronların ardından St James Park'a yıldız yağmuru beklenirken Ocak ayı itibarıyla transfer harekatının başlayacağı konuşuluyor.



