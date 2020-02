Arslan’dan Türk Bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki

Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Yunan milletvekili Loannis Lagos’ın Türk Bayrağını yırtmasına tepki gösterdi.

Türk Bayrağının temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafaların, yaptıkları saygısızlıkla Türk Bayrağına zarar veremeyeceğini vurgulayan Başkan Arslan, rengini atalarımızın kanından alan şanlı Türk Bayrağımıza yönelik yapılan bu çirkin saldırının kabul edilemeyeceği kaydetti.

Arslan, “Yunan milletvekili gerçekleştirdiği eylem ile hem atalarımıza, hem de şehitlerimize hakaret etmiştir. Asil Türk milleti hadsiz Yunan milletvekiline gereken cevabı vermiş ve vermeye de devam edecektir. İki ülke arasına kin, nefret ve nifak tohumları eken Yunan milletvekili derhal istifa etmelidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ’Bayrak bir milletin özgürlük alametidir. Düşmanın da olsa hürmet lazımdır’ demiştir. Türk milleti olarak, ne bayrağımıza, ne de vatanımıza el uzatana ve göz dikene taviz vermedik, bundan sonrada vermeyeceğiz. Yüce Türk Milleti bayrağımıza uzanan elleri her zaman kırmış; dil uzatanların da cezasını her zaman vermiştir. Yunan milletvekilinin Türk Bayrağına yönelik yaptığı ırkçı, faşist ve provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum.

AP’nin bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir. AP demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir. AP, bayrağımıza saygısızlık yapan bu faşist hakkında gereğini yapmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır. Bayrağımız vatanımızda bağımsızlığın sembolü olarak ve yeryüzünde her yerde de insanlığa yüksek değerleri hatırlatmak için gururla dalgalanmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.