Art arda nasıl yazılır, art arda yazımı nasıl olmalıdır? Art arda ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Nasıl yazıldığı sıkça araştırılan kelimelerden biri de art arda kelimesidir. Her kelimenin kendine göre doğru bir yazım şekli bulunur. Art arda kelimesinin de nasıl yazıldığına dair merak edilen konulardan biri ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığıdır. Dilimizde bulunan bazı kelimelerin doğruları pek çok kez ifade edilse de hâlâ yanlış yazılmaya devam eder. Bu kelimelerden biri de art arda kelimesidir.

Yazımı karıştırılan kelimeler arasında yer alan art arda kelimesini pek çok insan birleşik bir şekilde yazar. Nasıl yazıldığı ve ne anlama geldiği merak edilen kelimelerden biri olan art arda ayrı mı yazılır sorusunun cevabı için Türk Dil Kurumuna bakılmalıdır. Art arda sözcüğü cümle içinde arka arkaya anlamında kullanılır. Zarf görevinde kullanılan art arda kelimesi birleşik bir kelimedir ve art arda yazımı için birleşik kelimelerin yazımı konusunun bilinmesi gerekir.

Cümle içinde arka arkada anlamında kullanılan art arda TDK tarafından belirlenmiş olan birleşik kelimelerin yazımı kurallarına göre cümlede ayrı bir şekilde yazılır. Bu bağlamda "Art arda bitişik mi yazılır?" sorusuyla karşılaşıldığı zaman yanıt ayrı yazılması gereğidir.

Art arda doğru yazılışı nedir?

Art arda sözcüğünün doğru yazımının ayrı bir şekilde olması Türk Dil Kurumu kuralları arasında yer alır. Art arda kelimesi "artarda" şeklinde bitişik yazılsa da art arda doğru yazılışı ayrı olması gerekir. Art arda kelimesi cümle içinde doğru bir şekilde yazılmak isteniyor ise ayrı yazılmalıdır. Art arda doğru yazılışı ile ilgili bazı örnek cümleler kurulabilir. Bu örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: