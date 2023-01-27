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İyi ki nasıl yazılır? İyi ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.01.2023 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her ülkenin diline ait bazı ifade kalıpları vardır. Türkçe bu anlamda da dünyadaki en zengin dağarcığa sahip diller arasında yer alır. Günlük konuşma dilindeki bu kalıplar farklı kelimelerin veya fiillerin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik kelimeler, birleşik fiiller, atasözleri ve deyimlerdir. İyi ki de bu kalıplamış olan ifadeler arasında yer alır. İyi ki deyiminin -ki ile birlikte yazılıyor olması bu kelimenin yazımı hakkında pek çok yanlışlığa neden olabilir. Peki, iyi ki nasıl yazılır?

İyi ki nasıl yazılır? İyi ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe deyimleri, atasözleri, farklı türlerdeki kelimeleri ile son derece zengin bir kelime dağarcığına sahip olan bir dildir. Farklı kelimeleri ya da fiilleri bir araya getirerek yeni anlamda kalıplaşmış ifadeler de türetmiştir. Kalıplaşmış olan bu ifadelerde genellikle kelimeler ilk anlamlarıyla kullanılmazken bazılarında da kelimeler asıl anlamlarını koruyabilir. Konuşma dilinde ve sözlü ifadelerde en sık kullanılan kalıp sözlerden biri de "iyi ki" ifadesidir. İyi kelimesinin ve "-ki" ekinin bir araya gelmesi ile oluşan bir ifadedir. Türk Dil Kurumuna göre iyi ki kelimesi “güzel bir tesadüf ile oluşarak, “ne mutlu” anlamına gelir. İyi ki doğru yazılışı konusunda genel olarak ve sıklıkla hataya düşülen bir kalıptır.

İyi ki nasıl yazılır?

Türkçede yazımı en çok karıştırılan konulardan birisi de ek olan -ki ve bağlaç olan ki'nin yazımıdır. Türkçe dil bilgisi kuralları doğrultusunda bazı istisnai durumlar haricinde bağlaç olan -ki bitişik yazılırken bağlaç olan ki ayrı yazılır. Ek olan ve bağlaç olan "ki"nin birbirinden ayırt edilmesinin zor olması dolaylı olarak "ki" bulunduran kelimelerin ve ifadelerin yanlış yazılmasına neden olur. İyi ki kelimesi de hem ayrı olarak hem de bitişik olarak karşımıza çıksa da bir tane doğru iyi ki yazımı vardır.

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İyi ki ayrı mı yazılır?

Çoğu zaman yazarken karıştırılsa ve hataya düşülse de iyi ki ifadesi ayrı yazılmalıdır. İyi ki ifadesinde yer alan "ki" ek olan değil bağlaç olan ki'dir. Zamanla iyi ve ki'nin kalıplaşmasıyla farklı bir anlam kazanan iyi ki yazımı ayrı olmalıdır. Bu bağlamda sıkça sorulan "İyi ki bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabı "hayır" olur. İyi ki TDK yazım kurallarına göre ayrı yazılmalıdır. Güzel duygular ve anlamlar ifade eden iyi ki doğru yazılışı ayrı yazılmasıdır. Rastlantısal ya da planlanmış olarak yaşanan güzel durumlara karşılık olarak cümle içinde kullanılan bir ifadedir. İyi ki doğru yazılışı için örnek cümleler vermek gerekirse:

  • İyi ki hayatımdasın.
  • Bu tatile iyi ki çıkmışız, çok güzel vakit geçiriyorum.

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