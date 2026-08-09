Arthur Masuaku Süper Lig'e geri döndü!

Konyaspor, tecrübeli sol bek Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Sunderland'den bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen oyuncunun yarın Konya'ya gelmesi bekleniyor.

KONYASPOR'DAN SAVUNMAYA TAKVİYE

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar, Arthur Masuaku'nun transferi konusunda anlaşmaya vardı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Konyaspor, Masuaku ile 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Tecrübeli futbolcu, yeni takımının başarısı için mücadele edecek.

SUNDERLAND'E BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Konyaspor, İngiliz ekibi Sunderland'de forma giyen Masuaku'nun transferi için bonservis bedeli ödemeyecek. Böylece yeşil-beyazlılar, deneyimli oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmış olacak.

YARIN KONYA'YA GELECEK

Transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanmasının ardından Masuaku'nun yarın Konya'ya gelmesi bekleniyor. Oyuncunun sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin ardından Konyaspor'a katılması planlanıyor.