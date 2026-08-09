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Arthur Masuaku Süper Lig'e geri döndü!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu. Demokratik Kongo'lu sol bek Süper Lig'e Konyaspor formasıyla geri dönüyor.

Arthur Masuaku Süper Lig'e geri döndü!
Burak Kavuncu
Arthur Masuaku

Arthur Masuaku

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
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Konyaspor, tecrübeli sol bek Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Sunderland'den bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen oyuncunun yarın Konya'ya gelmesi bekleniyor.

KONYASPOR'DAN SAVUNMAYA TAKVİYE

Arthur Masuaku Süper Lig e geri döndü! 1

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar, Arthur Masuaku'nun transferi konusunda anlaşmaya vardı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Arthur Masuaku Süper Lig e geri döndü! 2

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Konyaspor, Masuaku ile 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Tecrübeli futbolcu, yeni takımının başarısı için mücadele edecek.

SUNDERLAND'E BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Arthur Masuaku Süper Lig e geri döndü! 3

Konyaspor, İngiliz ekibi Sunderland'de forma giyen Masuaku'nun transferi için bonservis bedeli ödemeyecek. Böylece yeşil-beyazlılar, deneyimli oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmış olacak.

YARIN KONYA'YA GELECEK

Arthur Masuaku Süper Lig e geri döndü! 4

Transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanmasının ardından Masuaku'nun yarın Konya'ya gelmesi bekleniyor. Oyuncunun sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin ardından Konyaspor'a katılması planlanıyor.

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transfer Konyaspor Sunderland masuaku
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