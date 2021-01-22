YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Artık dışarıdan alınmayacak! Yapması da kolay maliyeti düşük pekmez tarifi

Artık dışarıdan alınmayacak! Yapması da kolay maliyeti düşük pekmez tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.01.2021 15:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pekmezin bu kadar kolay yapılacağını gerçekten tahmin edemezdik. Oldukça pratik ve maliyeti düşük bir şekilde pekmezi kendi evinizde yapabilirsiniz. Satın almak yerine bu tarifi denemeye ne dersiniz?

Artık pekmezi dışarıdan almaya son veriyoruz! Bu tarifle en lezzetlisi sizin mutfağınızda pişecek.

MALZEMELER

3 kg kara üzüm(kırmızı üzüm de oluyor)
1,5 tatlı kaşığı ingiliz karbonatı
göz kararı içme suyu

Screenshot_32

HAZIRLANIŞI

Üzümleri iyice yıkayıp saplarından ayırın. Hatta iyice temizlendiğinden emin olmak için bir miktar sirkeli suda bekletebilirsiniz.

Üzümleri derin bir tencereye alıp üzerini 2-3 parmak geçene kadar içme suyu koyup yaklaşık 1 saat kadar kaynatın. Üzümler iyice haşlandıktan sonra tel süzgece döküp üzüm suyumuzu süzün.

Üzüm suyunu ağzı geniş bir tencerede ocağa alıp bir taşım kaynatın. Bu aşamada kestirme işlemi yapılacak. Bunun için karbonatı üzüm suyuna ekleyin. Tencerede inanılmaz bir hışırtı olacak, bu doğru yolda olduğumuzun işaretidir.

Hışırtı bittikten sonra ateşi kapatıp bir gece üzüm suyunu dinlendirin. Ertesi gün yaklaşık 70 dakika daha kaynatın. Tam olarak soğuduktan sonra pekmez kıvamına gelecektir. Afiyet olsun :)

PÜF NOKTASI

Üzüm suyunu çıkardıktan sonra posayı saklayıp üzüm pestili yapabilirsiniz.

Doğal olanı özleyenlere kaya gibi sağlam yoğurt tarifi! Mayası tam tutan yoğurt nasıl yapılır?Doğal olanı özleyenlere kaya gibi sağlam yoğurt tarifi! Mayası tam tutan yoğurt nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
Turp gibi yapan turp çorbası! Turp gibi yapan turp çorbası!
Doğal ve lezzetli bir tarif: Ev yapımı erişteDoğal ve lezzetli bir tarif: Ev yapımı erişte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Çukur'da Yamaç'a büyük şok! O isim veda mı ediyor?

Çukur'da Yamaç'a büyük şok! O isim veda mı ediyor?

Survivor'da kazanan belli oldu! En farklı skor

Survivor'da kazanan belli oldu! En farklı skor

Yeşilçam'ın kötü karakteriydi! Hayata veda etti

Yeşilçam'ın kötü karakteriydi! Hayata veda etti

O Ses Türkiye'den ilk fragman yayınlandı!

O Ses Türkiye'den ilk fragman yayınlandı!

Saray mutfağından çıkan birbirinden nefis 3 Osmanlı dondurması!

Saray mutfağından çıkan birbirinden nefis 3 Osmanlı dondurması!

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Elma hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! İşte kaç tane yediğinizi unutturacak tarif

Elma hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! İşte kaç tane yediğinizi unutturacak tarif

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Küçük mucize kabak çekirdeğinin faydaları! Sperm kalitesini artırırken...

Küçük mucize kabak çekirdeğinin faydaları! Sperm kalitesini artırırken...

Kıvamı taş gibi, mayası tam tutan yoğurt nasıl yapılır?

Kıvamı taş gibi, mayası tam tutan yoğurt nasıl yapılır?

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Diğer Haberler

Bu sırrı bilen yok! Adım adım çiğ börek tarifi

Bu sırrı bilen yok! Adım adım çiğ börek tarifi

Hastalıktan eser bırakmayan, turp gibi yapan turp çorbası!

Turp gibi yapan turp çorbası!

Kabartma tozu olmadan minder gibi puf puf kabaran kıymalı börek tarifi!

Kabartma tozu olmadan minder gibi puf puf kabaran kıymalı börek tarifi!

Soğan halkasındaki gizli lezzet sırrı! İçindeki malzeme baş döndürüyor...

Soğan halkasındaki gizli sır! İçindeki malzeme baş döndürüyor...

Saray mutfağından çıkan birbirinden nefis 3 Osmanlı dondurması!

Saray mutfağından çıkan birbirinden nefis 3 Osmanlı dondurması!

Anne eli değmiş gibi... İki renkli dumanı üstünde kek tarifi

Anne eli değmiş gibi... İki renkli dumanı üstünde kek tarifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.