'Artık elenmeli!' MasterChef Ayşe'nin tavırları seyirciyi kızdırdı, tepki çekti!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken isimlerinden biri Ayşe Ekiz'di. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe'nin hayatı yarışma başladığından gündem olmuştu. Haftalardır yarışan Ayşe'nin son bölümlerdeki tavırları seyirciyi kızdırmaya başladı.

TAVIRLARI TEPKİ ÇEKTİ!

Bu hafta kırmızı takımda mücadele eden Ayşe, Beyza'ya trileçeyi yapmak istediğini söyledi. Yarışma sonucunda da tatlıyı yapamayan Ayşe, Beyza'ya yüklendi ve "Sen almadın" diyerek suçlamalarda bulundu. Daha sonra da Zübeyde'yle yapamadığını belirtti ve program boyunca somurtarak oturdu.

Ayşe'nin bu tavırları ve suçlayıcı açıklamaları da seyirciyi kızdırdı. Birçok kullanıcı elenmesi gerektiğini savundu. Demet Akalın da MasterChef Ayşe'nin tabağının kaybetmesine sitem etmişti. Akalın "Beceremedin" demişti.

Sosyal medyada Ayşe'ye yapılan yorumlardan bazıları...