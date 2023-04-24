"Artık hayatımda olmayacak" demişti! Şeyma Subaşı ablasını neden düğüne davet etmediğini açıkladı!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra ikinci kez nikah masasına oturmak için gün sayan Şeyma Subaşı, düğün davetli listesiyle epey konuşulmuştu. Ablasını listeye eklemeyen Subaşı, ablası için 'Artık hayatımda olmayacak' demişti. Ünlü isimden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Şeyma Subaşı ve Meedo, 5 Mayıs'ta 2 gün sürecek bir düğün töreni ile Marakeş'te dünyaevine girecek. Düğünüyle ilgili detaylar veren Subaşı, paylaşımlarını daha çok abone olan takipçileriyle paylaşıyor.

Şeyma Subaşı, ablası Kübra'yı düğününe davet ettiğini fakat kendisinin bahaneler sunarak gelmek istemediğini belirttiğini söyledi.

Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ı düğününe bilerek çağırmadığı iddia edilmiş, bunun sebebinin de abla Açıl'ın Acun Ilıcalı'nın yeni kız arkadaşı Çağla Altunkaya ile arasının çok iyi olması gösterilmişti.

Fakat Şeyma Subaşı bu iddiaları yalanladı. Ablasının kendisinin gelmek istemediğini açıkladı.



