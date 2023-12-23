Artık kabak tadı vermeye başlamıştı... Real Madrid, Arda Güler hakkındaki son kararını verdi!

Real Madrid'de Arda Güler kararı verildi. Sakatlıklardan dolayı 2023 yılını kapatan ve yeni yılda hazır olması beklenen genç oyuncu için Real Madrid cephesi planını yaptı.

3 OCAK'TA SAHADA OLACAK

Arda Güler'in 3 Ocak'ta oynanacak Mallorca maçında kesin olarak süre alması bekleniyor. Ancelotti, milli oyuncuyla yaptığı toplantıda, bu maça hazır olması gerektiğini aktardı ve Arda Güler'e müjdeyi verdi.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Arda Güler, aldığı bu haber sonrası bir hayli sevindi ve hemen çalışmalara başladı. Sakatlığını tamamen atlatan genç oyuncunun maç eksiğini kapatmak için yoğun bir çaba harcadığı gelen haberler arasında...





