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  4. Artık kabak tadı vermeye başlamıştı... Real Madrid, Arda Güler hakkındaki son kararını verdi!

Artık kabak tadı vermeye başlamıştı... Real Madrid, Arda Güler hakkındaki son kararını verdi!

23.12.2023 18:11 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'e transfer olduğundan beri sakatlıklarla uğraşan ve bu sebeple henüz forma şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili İspanyol devi son kararını verdi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de Arda Güler kararı verildi. Sakatlıklardan dolayı 2023 yılını kapatan ve yeni yılda hazır olması beklenen genç oyuncu için Real Madrid cephesi planını yaptı.

3 OCAK'TA SAHADA OLACAK

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Arda Güler'in 3 Ocak'ta oynanacak Mallorca maçında kesin olarak süre alması bekleniyor. Ancelotti, milli oyuncuyla yaptığı toplantıda, bu maça hazır olması gerektiğini aktardı ve Arda Güler'e müjdeyi verdi.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

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Arda Güler, aldığı bu haber sonrası bir hayli sevindi ve hemen çalışmalara başladı. Sakatlığını tamamen atlatan genç oyuncunun maç eksiğini kapatmak için yoğun bir çaba harcadığı gelen haberler arasında...

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