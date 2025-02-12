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'Artık maçlarda hakem olmayacak' VAR sisteminde tarihi değişiklik! Yeni kurallar geliyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.02.2025 07:42
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Uluslararası futbol kurallarını belirleyen IFAB, FIFA ile görüşerek ilginç bir talepte bulundu. VAR sistemini genişletip, geliştirmek isteyen IFAB, teknolojinin saha içine daha da karışmasını istediğini söyleyerek FIFA'yı ikna etti.

'Artık maçlarda hakem olmayacak' VAR sisteminde tarihi değişiklik! Yeni kurallar geliyor...

Uluslararası futbol kurallarını belirleyen IFAB, VAR protokolünde bazı iyileştirmeler yapmak istediğini FIFA'ya bildirdi ve olumlu geri dönüş aldı.

VAR SİSTEMİ ARTIK HER ŞEYE KARIŞACAK

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Şu anda bulunan mevcut sistemde ikinci sarı karttan oyundan atılan oyuncuya VAR müdahale edemiyordu. IFAB, bu sistemin değiştirilip VAR'ın karışması ve uyarılarda bulunması konusunda FIFA'yı ikna etti. Bir diğer konu ise köşe vuruşları... VAR'ın artık köşe vuruşlarına dahi karışabileceği konusu FIFA'ya önerildi. FIFA, bu konuya da sıcak baktığını IFAB'a bildirerek 1 Mart’ta Zürih’te yapılacak toplantı öncesi sinyalleri verdi.

'MAÇLARDA HAKEM OLMAYACAK'

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IFAB ve FIFA'nın yaptığı bu görüşmenin ardından futbolseverler, 'maçlarda artık hakem olmayacak' şeklinde yorumlar yaptı. İlerleyen seviyelerde VAR'ın saha içinde olan her olaya karışması beklenirken sosyal medyada bu gelişme tartışmalara neden oldu.

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