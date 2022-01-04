MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arto Bircan Bali'yi canlı yayında ifşa etti: Eski eşiyle...

Arto Bircan Bali'yi canlı yayında ifşa etti: Eski eşiyle...

04.01.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz'a yeniden dönen Arto yorumcu arkadaşı Bircan Bali'yi canlı yayında ifşa etti. Bircan Bali'nin eski eşiyle barıştığını söyleyen Arto programa damga vurdu.

2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturan Bircan Bali, 2 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Bircan Bali açıklamasında "Saygı'yla alakalı bir protokol hazırladık. Saygı'nın velayeti bende kaldı. Babasının onu görmekle ilgili sınırsız hakkı vardır. Hiçbir nafaka, tazminat asla istenmemiştir" demişti.

Ayrılsalar da çocukları için sık sık bir araya gelen çifti Arto ifşa etti. Söylemezsem Olmaz programında Arto duyduklarını anlatınca Bircan Bali ne diyeceğini bilemedi.

13230836-728xauto

Arto açıklamasında "Eski kocanla flört ediyorsun ormanlara gidiyorsun. Bütün arkadaşlarınız sizi basmış" dedi. Bali ise "Burayı komple sessize alalım, gitmedim den. Arto ben senin Amerikalarını anlatıyor muyum" dedi.

Bircan Bali daha sonra ise tatillerinin iyi geçtiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Tarkan'dan Cem Yılmaz paylaşımı! "Ne iyi geldin"Tarkan'dan Cem Yılmaz paylaşımı! "Ne iyi geldin"
Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Son dakika: Marketlerde şoke eden oyun! ‘O fiyat etiketleri denetim içindi’

Son dakika: Marketlerde şoke eden oyun! ‘O fiyat etiketleri denetim içindi’

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.