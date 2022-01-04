Arto Bircan Bali'yi canlı yayında ifşa etti: Eski eşiyle...

2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturan Bircan Bali, 2 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Bircan Bali açıklamasında "Saygı'yla alakalı bir protokol hazırladık. Saygı'nın velayeti bende kaldı. Babasının onu görmekle ilgili sınırsız hakkı vardır. Hiçbir nafaka, tazminat asla istenmemiştir" demişti.

Ayrılsalar da çocukları için sık sık bir araya gelen çifti Arto ifşa etti. Söylemezsem Olmaz programında Arto duyduklarını anlatınca Bircan Bali ne diyeceğini bilemedi.

Arto açıklamasında "Eski kocanla flört ediyorsun ormanlara gidiyorsun. Bütün arkadaşlarınız sizi basmış" dedi. Bali ise "Burayı komple sessize alalım, gitmedim den. Arto ben senin Amerikalarını anlatıyor muyum" dedi.

Bircan Bali daha sonra ise tatillerinin iyi geçtiğini söyledi.



