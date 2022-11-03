Arto'dan şoke eden sözler! "Rıza Sarraf, Mehmet Dinçerler'e para verip..."

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Arto yayına damga vuran sözler söyledi. Arto Hadise ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde olan Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler hakkında ilginç sözler söyledi.

"Size başka bir teorimi anlatacağım" diyerek söze başlayan Arto, hem Seren Serengil'i hem de Bircan Bali'yi şoke eden şu sözleri söyledi:

"Bence Rıza Sarraf, Mehmet Dinçerler ile anlaştı ve dedi ki; sana borcunu ödemen için parayı veriyorum Hadise ile evlen, 3-5 ay sonra da boşanıyorsun, dedi. Ben böyle düşünüyorum. Bak iyi düşün! Mehmet çok uygundu, borçları vardı. Bu benim aklıma geldi. Ben Rıza'nın Hadise ile görüştüğüne de inanıyorum."

"HADİSE VE REZA BEY KONUŞUYORLAR"

Seren Serengil ise "Ben böyle düşünemem, yazık Mehmet'in annesi var. Reza Bey'in onu kabul edeceğine inanmıyorum. Ama bir bağlantı kurmuş konuşuyorlar" dedi.