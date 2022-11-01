Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler katıldığı partiden +18 uyarısıyla paylaştı! Çığlıkları olay oldu

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de tek celsede boşandı.

Boşandıktan sonra adı sürekli aşk iddialarına karışan Dinçerler'in adı Kuveytli bir şarkıcıyla anılıyor. ![3253072_0ba4ccd8e4f0d1f13ffc8d98ef3bdb8e_640x640](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/15802233/640xauto.jpg) Hadise ile ilişkisinin ardından magazin gündeminden düşmeyen Dinçerler, bu defa son paylaşımıyla gündemde. ![HABER.00_00_02_35.Still033](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/15802223/640xauto.jpg) Cadılar Bayramı partisine katılan Mehmet Dinçerler, şeytan kostümlü birinin elinden tutarak parti mekanına girişini +18 notuyla paylaştı. ![HABER.00_00_10_11.Still036](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/15802222/640xauto.jpg) Sislerin arasından geçen Dinçerler'in videoda attığı çığlıklar dikkat çekti.