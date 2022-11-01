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  4. Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler katıldığı partiden +18 uyarısıyla paylaştı! Çığlıkları olay oldu

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler katıldığı partiden +18 uyarısıyla paylaştı! Çığlıkları olay oldu

01.11.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Eylül'de Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, gündemden düşmüyor. Son olarak katıldığı Cadılar Bayramı partisinden paylaşım yapan Dinçerler, paylaşımına +18 uyarısı yaptı.

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de tek celsede boşandı.

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Boşandıktan sonra adı sürekli aşk iddialarına karışan Dinçerler'in adı Kuveytli bir şarkıcıyla anılıyor. ![3253072_0ba4ccd8e4f0d1f13ffc8d98ef3bdb8e_640x640](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/15802233/640xauto.jpg) Hadise ile ilişkisinin ardından magazin gündeminden düşmeyen Dinçerler, bu defa son paylaşımıyla gündemde. ![HABER.00_00_02_35.Still033](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/15802223/640xauto.jpg) Cadılar Bayramı partisine katılan Mehmet Dinçerler, şeytan kostümlü birinin elinden tutarak parti mekanına girişini +18 notuyla paylaştı. ![HABER.00_00_10_11.Still036](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/15802222/640xauto.jpg) Sislerin arasından geçen Dinçerler'in videoda attığı çığlıklar dikkat çekti.
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Mehmet Dinçerler Cadılar Bayramı Hadise

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