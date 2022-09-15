MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 4 aylık evlilikte son durak! Hadise Twitter'dan açıkladı sosyal medya sallandı! Boşanma sözleri sonrası Mehmet Dinçerler'den ilk hamle...

4 aylık evlilikte son durak! Hadise Twitter'dan açıkladı sosyal medya sallandı! Boşanma sözleri sonrası Mehmet Dinçerler'den ilk hamle...

15.09.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Hadise boşanıyor mu?' sorusu günlerdir gündemdeydi. Sahnede şarkı söylerken ağladığı andan beri evliliğiyle gündemde olan Hadise boşanma açıklamasıyla şoke etti. Hadise boşanacağını sosyal medyadan duyururken Mehmet Dinçerler ile sorunlar yaşadığının da mesajını verdi. Hadise'nin kısa süre önce evlendiği ve boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler ise birlikte olan fotoğrafları sildi.

4 aylık evlilikte son durak! Hadise Twitter'dan açıkladı sosyal medya sallandı! Boşanma sözleri sonrası Mehmet Dinçerler'den ilk hamle...

Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşadığı dönemde tarzında değişimler görünen Hadise son dönemde cesur sahne kıyafetlerine döndü. Evliliğinin kötü gittiği iddiaları gündemde olan Hadise'nin kocasının sahne kıyafetlerine karıştığı konuşuluyordu. Çiftin alyans takmaması ve birlikte görüntü vermemesi sonrası Hadise'nin sahnede ağlaması da gündeme bomba gibi düştü.

Tüm bu iddialardan sonra Hadise'nin evi terk ettiği de öne sürüldü. Hadise ise boşanma kararını bomba sözlerle açıkladı. Hadise kocasıyla anlaşamadığı için mahkemenin yolunu tuttu. Boşanma sürecinin çekişmeli olması bekleniyor.

hjkl

HADİSE'NİN BOŞANMA SÖZLERİ

Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

DİNÇERLER'DEN YANIT GECİKMEDİ

Hadise'nin bu hamlesine Mehmet Dinçerler'den yanıt gecikmedi. Mehmet Dinçerler, Instagram'da eşi Hadise ile olan tüm fotoğraflarını sildi.

Hadise'nin boşanacağı iddia edilen kocası Mehmet Dinçerler paylaşıp sildiHadise'nin boşanacağı iddia edilen kocası Mehmet Dinçerler paylaşıp sildi

Hadise ise boşanmak üzere olduğu eşiyle tek bir karesini hesabında bıraktı. Ancak Hadise ve Mehmet Dinçerler, Instagram hesaplarından birbirlerini takipten de çıkardılar.

HADİSE'DEN OLAY PAYLAŞIM

gfhfj

Tüm bu haberlerden sonra Hadise sosyal medyadan kendi de boşanacağını duyurdu. Yazdığı notta “Anlaşarak sonlandıramadığımız için” ifadesini kullandı.

"ARAYANLARA SÖYLE" DEMİŞTİ

Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk de Snob Magazin'e yaptığı açıklamada boşanma haberini doğrulamıştı. Basın danışmanına "Boşanma dilekçesini verdim. Arayanlara boşanacağımı açıklayabilirsin" dediği öğrenilen şarkıcının dilekçesini Beykoz Adliyesi'ne verdiği belirtildi.

Dinçerler'in daha az konser yapmasını ve kapalı giyinmesini isteyen ailesinin baskısından bunalan Hadise'nin fikir ayrılığı nedeniyle bu kararı aldığı konuşuluyor.

mehmet-dincerler_9394

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akşener gözlerini ünlü modelin karın kaslarından alamadı! Bomba yorumAkşener gözlerini ünlü modelin karın kaslarından alamadı! Bomba yorum
Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."
İnce ince Yasemince'nin Sürahi Nine'sinin son halini görenler şok geçirdi! İnce ince Yasemince'nin Sürahi Nine'sinin son halini görenler şok geçirdi!
Anahtar Kelimeler:
Hadise mehmet dinçer hadise ve mehmet dinçerler sahne kıyafetleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
bu erkekler böyle sevip evlenir sonra değiştirmeye çalışır
ADAMDA BİR TUHAF YANİ ....
ya ilk gördüğümde zaten bunla hadise olmamış dedim

En Çok Okunan Haberler

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Ucuz sosyal konut projesi | CHP'li Özgür Özel Bakan Kurum'a "Çıksın bir özür dilesin" diyerek seslendi! Dikkat çeken sözler: '6 ayda bir bu ödemelere zam geleceğini ilan eden...'

Ucuz sosyal konut projesi | CHP'li Özgür Özel Bakan Kurum'a "Çıksın bir özür dilesin" diyerek seslendi! Dikkat çeken sözler: '6 ayda bir bu ödemelere zam geleceğini ilan eden...'

Manisa’da üzüm kaldırma makinesine kapılan çiftçinin feci sonu!

Manisa’da üzüm kaldırma makinesine kapılan çiftçinin feci sonu!

Ziraat Bankası duyurdu: Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

Ziraat Bankası duyurdu: Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

İsmail Kartal'ın prensiydi, resti çekti! F.Bahçe'de ilk ayrılık...

İsmail Kartal'ın prensiydi, resti çekti! F.Bahçe'de ilk ayrılık...

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

İlginizi Çekebilir

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.