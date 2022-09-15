4 aylık evlilikte son durak! Hadise Twitter'dan açıkladı sosyal medya sallandı! Boşanma sözleri sonrası Mehmet Dinçerler'den ilk hamle...

Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşadığı dönemde tarzında değişimler görünen Hadise son dönemde cesur sahne kıyafetlerine döndü. Evliliğinin kötü gittiği iddiaları gündemde olan Hadise'nin kocasının sahne kıyafetlerine karıştığı konuşuluyordu. Çiftin alyans takmaması ve birlikte görüntü vermemesi sonrası Hadise'nin sahnede ağlaması da gündeme bomba gibi düştü.

Tüm bu iddialardan sonra Hadise'nin evi terk ettiği de öne sürüldü. Hadise ise boşanma kararını bomba sözlerle açıkladı. Hadise kocasıyla anlaşamadığı için mahkemenin yolunu tuttu. Boşanma sürecinin çekişmeli olması bekleniyor.

HADİSE'NİN BOŞANMA SÖZLERİ

Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

DİNÇERLER'DEN YANIT GECİKMEDİ

Hadise'nin bu hamlesine Mehmet Dinçerler'den yanıt gecikmedi. Mehmet Dinçerler, Instagram'da eşi Hadise ile olan tüm fotoğraflarını sildi.

Hadise ise boşanmak üzere olduğu eşiyle tek bir karesini hesabında bıraktı. Ancak Hadise ve Mehmet Dinçerler, Instagram hesaplarından birbirlerini takipten de çıkardılar.

HADİSE'DEN OLAY PAYLAŞIM

Tüm bu haberlerden sonra Hadise sosyal medyadan kendi de boşanacağını duyurdu. Yazdığı notta “Anlaşarak sonlandıramadığımız için” ifadesini kullandı.

"ARAYANLARA SÖYLE" DEMİŞTİ

Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk de Snob Magazin'e yaptığı açıklamada boşanma haberini doğrulamıştı. Basın danışmanına "Boşanma dilekçesini verdim. Arayanlara boşanacağımı açıklayabilirsin" dediği öğrenilen şarkıcının dilekçesini Beykoz Adliyesi'ne verdiği belirtildi.

Dinçerler'in daha az konser yapmasını ve kapalı giyinmesini isteyen ailesinin baskısından bunalan Hadise'nin fikir ayrılığı nedeniyle bu kararı aldığı konuşuluyor.



