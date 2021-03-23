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Arturo Vidal'ı Galatasaray'a önerdiler

23.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın yerine Arturo Vidal'ın transfer edileceği iddia edildi.

Arturo Vidal'ı Galatasaray'a önerdiler

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mustafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. İşte gündemdeki o isim...

YILDIZLAR ÖNERİLİYOR

Yönetim, Sivasspor maçı ardından yayıncı kuruluşa zemin hakkında eleştiride bulunan Younes Belhanda'nın fişini çekti ve sözleşmesi tek taraflı feshetti. Sarı kırmızılı yönetim, Belhanda ile yollar ayrıldıktan sonra o bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı. Galatasaray'ın orta saha arayışlarına devam etmesi menajerleri heyecanlandırıyor. Pek çok dünya çapında yıldız Galatasaray'a öneriliyor.

SON ÖNERİ ARTURO VIDAL

10 numara için Julian Draxler şu anda herkesin gözdesi ama maliyeti de sıkıntı yaratıyor. Hal böyleyken Medel'i Beşiktaş'a götüren menajer Felicevic, sarı-kırmızılıların önüne Arturo Vidal'ı getirdi.

YILLIK ÜCRETİ KARŞILANIRSA...

Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şilili oyuncunun bonservisini bedelsiz alabileceğini yıllık ücretinin karşılanması durumunda Galatasaray'da oynayabileceğini iletti.

TERİM 'KARİYERE PARA VERMEYECEĞİZ' DEMİŞTİ

Daha önce, "Kariyere para vermeyeceğiz" diyen Fatih Terim'in, 33 yaşına gelen Vidal'a onay verip vermeyeceği ise bilinmiyor. Vidal, Marsilya'nın da gündeminde yer alıyor.

ON NUMARA DA OYNUYOR

Leverkusen, Juventus ve Bayern forması giyen Vidal, sezon başında Barcelona'dan bedelsiz olarak İnter'e geçmişti. İtalyan ekibinde, 23 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 1 gol, 2 asist ile oynadı. Vidal hem merkez orta saha hem de on numara olarak forma giyebiliyor. (Sporx)


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G.Saray hurda' lıkmı? işi bitmişler yeri mezardır.

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