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Artvin'de görüntülendi! Şehre inen domuzlar motosiklete çarptı

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 14.09.2019 08:52 | Son Güncelleme

Artvin Atatepe mevkide ormanlık alandan bir anda yola atlayan domuz sürüsü motosiklete çarptı. Sürücü ve oğlu kazada yaralanırken o anlar ise cep telefonuna kaydedildi.

Artvin’de Barış Yazganoğlu isimli vatandaş, oğlu Berat Şahan Yazganoğlu ile birlikte motosikletleriyle evlerine giderken ormanlık alandan bir anda yola atlayan domuz sürüsü motosikletlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet üzerinde bulunan Barış Yazganoğlu ve oğlu Berat Şahan Yazganoğlu hafif şekilde yaralandı. Motosiklete çarpan domuz ise yaralanmadan yoluna devam ederken motosiklette ise küçük çaplı hasar meydana geldi.

Olayı anlatan motosiklet sürücüsü Barış Yazganoğlu, “Eve giderken o bölgede birkaç kez daha domuz sürüsüne rastlamıştım. O gün de oğluma domuz çıkabilir diyerek telefonuyla video çekmesini istedim. Tam o sırada domuz sürüsü yolumuza çıktı. Yavruları olan anne domuz bizi tehdit algıladığından saldırgan bir şekilde motorumuza çarptı. Şükür bende ve oğlumda bir şey yok. Domuzda yaralanmadı. Bizim için ilginç bir anı oldu” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin domuz Atatepe

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