Artvin'de yarın okullar tatil mi, ne zaman açılacak? Artvin Valiliği duyurdu!

Artvin'de okulların tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Doğu Karadeniz'de devam eden kar yağışından Artvin de etkilenen iller arasında. Yarın okula başlayacak öğrenciler kar yağışı nedeniyle yarın okula başlayacaklar mı merak ediyorlar. Konuya dair Artvin Valiliği'nden açıklama geldi.

ARTVİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Merkez ve diğer ilçelerde kar kalınlığının ulaşıma engel olacağı ve öğrencilerin zorlanacağı düşünülerek Artvin'de yarın eğitim öğretime bir (1) günlük ara verildi.

ARTİN VALİLİĞİ DUYURDU

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Artvin merkez, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde eğitim öğretime 20 Şubat Pazartesi günü ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, il merkezi ve söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de 1 gün süre ile idari izinli sayılacağı kaydedildi. (AA)

