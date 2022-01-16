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Artvin'de eğitime kar engeli

16.01.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de eğitime kar engeli

ARTVİN (AA) - Artvin'de kar sebebiyle eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı da kaydedildi.

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