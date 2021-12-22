YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Artvin'de kafede çıkan yangında ağır yaralanan Tolga Topal, yaşadıklarını anlattı:

Artvin'de kafede çıkan yangında ağır yaralanan Tolga Topal, yaşadıklarını anlattı:

22.12.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kafe, tek giriş ve çıkışlı, merdivenli bir yerdi. Yangından kaçarken izdiham sonucu merdivenden düşüp elimi kırdım. Canımızı kurtarmak için dışarı çıktık. Allah'a şükür can kaybı olmadı"

Artvin'de 12 Aralık Pazar Günü kafede çıkan yangında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesinde 8 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan Tolga Topal, yaşadıklarını anlattı.

Halen Şehir Hastanesinde tedavisi süren 31 yaşındaki Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü kafede arkadaşlarıyla oturduklarını, müzik aletlerinin bulunduğu kısımda elektrik tesisatında kıvılcımın çıkmasıyla yangının meydana geldiğini söyledi.

Kafedekilerin yangından dolayı dışarı çıkmaya çalıştığı esnada izdiham olduğunu belirten Topal, "Kafe, tek giriş ve çıkışlı, merdivenli bir yerdi. Yangından kaçarken izdiham sonucu merdivenden düşüp elimi kırdım. Canımızı kurtarmak için dışarı çıktık. Allah'a şükür can kaybı olmadı." dedi.

Topal, olayda yaralananların hastaneye sevk edildiğini, kendisinin de gözlerini Erzurum'da yoğun bakımda açtığını dile getirdi.

Yangının kısa sürede büyüdüğünü ve olayın etkisinden halen kurtulamadığını anlatan Topal, şöyle devam etti:

"Yangın çok fazla uzun sürmedi, 1 dakikalık olayda her yer kül oldu. Adeta yangında cehennemi yaşadık diyebiliriz. Kafede yanımda olan bir arkadaşım da ciddi şekilde yandı. 8 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattım. Şu anki durumuma şükrediyorum, yaralandım ama elimiz, kolumuz, gözümüz, duruyor. İnşallah kısa sürede tamamen iyileşiriz. Yangında ellerim, kollarım ve yüzüm yandı, bir arkadaşımın da kolları, bacağı yandı. Ölümlü olmayan bir olay atlattık. Hayatımda ilk kez böyle bir olay yaşadım, ister istemez psikolojik olarak etkilendik. "

Topal, Erzurum Şehri Hastanesi ve hastanenin yanık tedavi merkezi imkan ve hizmetlerinin çok güzel olduğunu, doktor ve personele ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derecede derin yanıkları bulunan Topal'ı yakından takip ettiklerini, tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Artvin'in Çayağzı Mahallesi'nde 12 Aralık Pazar bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 12 kişi yaralanmıştı.

Artvin'de kafede çıkan yangında ağır yaralanan Tolga Topal, yaşadıklarını anlattı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Akşama hazırım""Akşama hazırım"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sıcak su dolu kabı ısıtıcıdan alırken yanlışlıkla bebeğini ve kendisini yaktıSıcak su dolu kabı ısıtıcıdan alırken yanlışlıkla bebeğini ve kendisini yaktı
Anahtar Kelimeler:
Artvin

Erzurum Namaz Vakitleri 24 Aralık Cuma

İmsak
05:57
Sabah
07:27
Öğle
12:19
İkindi
14:41
Akşam
17:02
Yatsı
18:27

Erzurum Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

Ünlü Eczanesi
Palandoken
Yeni Buhara Eczanesi
Palandoken
Merkez Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.