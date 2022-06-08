YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin'de "Sağlıklı Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri" konferansı yapıldı

Artvin'de "Sağlıklı Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri" konferansı yapıldı

08.06.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu: - "Bizim acilen balımızın, propolisimizin, polenimizin, arı sütümüzün analizini yapıp 'bunların en kalitelisi bizde' diye belgesiyle pazara sunmamız gerekiyor"

ARTVİN (AA) - Artvin'de, arıcılığının geliştirilmesi ve ekonomik değerinin artırılması amacıyla "Sağlıklı Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri" konulu konferans düzenlendi.

Vali Yılmaz Doruk, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, Kafkas arısının gen merkezi konumundaki ilde arıcılığın çok önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Zengin bitki çeşitliliği, tahrip olmamış doğası, milli parkları, biyosfer rezerv alanı ve saf Kafkas arı ırkıyla Artvin'in arıcılığın gelişmesi için gerekli tüm şartlara fazlasıyla sahip olduğunu vurgulayan Doruk, "Gün gelecek vatandaş İstanbul'dan uçağa binecek, sırf Artvin'e bal almaya gelecek. Böyle bir değer yaratacağız. Gelecekte bal denince Artvin, Artvin denince arı ve bal akla gelecek. O potansiyeli taşıyoruz. Bunun yolu da Kafkas arısının korunmasıdır. Allah bu coğrafyayı bize nimet olarak vermiş, kıymetini bilmemiz lazım." diye konuştu.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu da üniversite bünyesindeki Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kentte arıcılık alanındaki bilimsel açığı gidereceğini belirtti.

Artvin'in en önemli hazinesinin, doğası, bitki çeşitliliği ve ekosistemi olduğunu ifade eden Tüfekçioğlu, şöyle devam etti:

"Bunlar da arıcılık için ideal. Martta çiçeklenme başlıyor, ağustosa kadar devam ediyor. Türkiye'de başka bir yerde bu yok. Yunanistan ile Türkiye'nin propolisleri karşılaştırıldı. En iyi propolis Artvin'de çıktı. Bizim acilen balımızın, propolisimizin, polenimizin, arı sütümüzün analizini yapıp 'bunların en kalitelisi bizde' diye belgesiyle pazara sunmamız gerekiyor."

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, farklı üniversitelerde arıcılık merkezlerinin kurulmasından son derece memnun olduklarını dile getirerek, "Amacımız üniversitelerdeki araştırma merkezlerini arıcılığının gelişiminde en iyi şekilde kullanabilmek. Arıcılığa bilimi katmak." ifadesini kullandı.

"Kovandan Gelen Sağlık: Arı Ürünleri" konulu sunum yapan Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Özkök ise Türkiye'nin Çin'den sonra en fazla bal üreten ve koloni varlığı bulunan ülke olduğuna dikkati çekerek, "Hiçbir şey yapamazsak bu durumu korumamız lazım. Salgın döneminde arı ürünlerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı ve hak ettiği yeri bulmaya başladı. Ülkemizde geçmiş yıllarda arı ürünleri pek bilinmiyordu. Sadece bal üretiliyordu. Mevcudu koruyarak kendimizi geliştirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Artvin Çoruh Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde düzenlenen konferans, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de kar yağışı etkili oluyorArtvin'de kar yağışı etkili oluyor
SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptıSOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı
Bartın merkezli FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandıBartın merkezli FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 8 Haziran Çarşamba

İmsak
02:34
Sabah
04:33
Öğle
12:17
İkindi
16:16
Akşam
19:50
Yatsı
21:40
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.