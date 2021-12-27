YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin'deki yangında ağır yaralanan kişi 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Artvin'deki yangında ağır yaralanan kişi 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

27.12.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'deki yangında ağır yaralanan kişi 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

ARTVİN (AA) - Artvin'de, 15 gün önce bir kafede çıkan yangında yaralanan 12 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çayağzı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde faaliyet gösteren kafede, 12 Aralık'ta çıkan yangında ağır yaralanan Tugay Torun (25), tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangında yaralananlardan 6'sı çeşitli tarihlerde taburcu edilirken, 5 kişinin Trabzon ve Erzurum'daki hastanelerde tedavileri sürüyor.

Artvin merkeze bağlı Çayağzı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde faaliyet gösteren kafede, 12 Aralık'ta yangın çıkmıştı. Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın merdivenleriyle tahliye edilen 12 yaralı, Artvin, Trabzon ve Erzurum'daki hastanelere kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor! Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Artvin'de bir kefede çıkan yangında 8 kişi hafif yaralandıArtvin'de bir kefede çıkan yangında 8 kişi hafif yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:30
Öğle
12:19
İkindi
14:37
Akşam
16:57
Yatsı
18:24

Artvin Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazartesi

Sağlık Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.