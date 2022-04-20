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Artvin'deki yangında kaybolan yaşlı kadınla ilgili çalışma devam ediyor

20.04.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yanan evin enkazında bulunan kemik parçaları, kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evin enkazında bulunan kemik parçaları, kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlçenin Taşköprü köyü Cami Mahallesi'ndeki 3 katlı ahşap evde çıkan ve Mehmet Kaya'nın (79) hayatını kaybettiği yangında, kendisinden haber alınamayan Esmer Kaya'nın (79) bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri çalışma yürüttü.

Ekipler, kullanılamaz hale gelen evin enkazında yaşlı kadına ait olduğu düşünülen kemik parçaları buldu.

Bulgular, kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şavşat'ın Taşköprü köyü Cami Mahallesi'nde, Mehmet Kaya'ya ait 3 katlı ahşap evde dün sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Hüseyin Kaya'ya ait kullanılmayan eve de sıçramıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, Şavşat Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, Mehmet Kaya (79) hayatını kaybetmiş, kendisinden haber alınamayan eşi Esmer Kaya'yı (79) arama çalışması başlatılmıştı.

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