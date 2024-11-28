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Artvin'in 2 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

AA AA
28.11.2024 08:43
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Artvin'in Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Ardanuç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının meteorolojiden alınan verilere göre gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için 28 Kasım Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin kar tatil

Artvin Namaz Vakitleri 28 Kasım Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
07:09
Öğle
12:06
İkindi
14:31
Akşam
16:53
Yatsı
18:18
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