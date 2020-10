Arya Sposa Gelinlik CEO’su Derya Demir; “Gelinlik tercihi vücut tipine göre olmalı”

Adanalı ünlü tasarımcı Arya Sposa Gelinlik CEO’su Derya Demir, gelinlik tercihin vücut tipini dikkate alınarak yapılması gerektiğini söyledi.

Gelinlik seçiminin kadınlar için oldukça önemli bir ayrıntı olduğunu belirten Derya Demir, gelin adaylarının binlerce farklı model arasından doğru tercihi yapmak durumunda olduğuna dikkat çekti. Gelinlerin hayatlarındaki en önemli gününde seçimlerini stressiz yapmaları gerektiğinin altını çizen demir, “Her kadın, kendine en yakışacak gelinliği bilir. Bu nokdada gelinlerimize en önemli önerim araştırma yapmalarıdır. Ne kadar çok gelinlik modeli görürlerse, kendilerine en uygun gelinliği bulma ihtimalleri o kadar artacaktır” dedi. “Müşterilerin kendilerine geldiğinde her zaman akıllarında bir model olduğunu anlatan Demir, “Bizimle birlikte yaptıkları çalışmalar sonucunda ise bu modeller çoğu zaman bambaşka bir hal alıyor. Biz, ekip arkadaşlarımızla beraber gelinlerimizin vücut tipine en uygun gelinlik önerilerini onlara sunuyoruz. Birbirinden farklı modeller arasında haliyle kafaları karışıyor. Bu noktada bir profesyonelden destek almalarını öneriyorum. Açık fikirli olsunlar. Biz gelin adaylarımıza en yakışacak gelinlik modellerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gelinlik alışverişini kısıtlı bir zamana sıkıştırmayın” uyarısında bulunan Demir, “Müşterilerimiz bazen bize geldikleri zaman inanılmaz az vakitleri kalmış oluyor. Haliyle bu durumda daha çok stres oluyorlar. Kendilerine en yakışacak modeli bulmak bizim için de zorlaşıyor. Her gelin özel. Her kadının kendine göre bir tarzı, vücut ölçüleri ve hayalinde olan bir gelinlik modeli var. Bu noktada onların beklentilerini en iyi düzeyde sağlayabilmemiz için alışverişe zaman ayırmalarını istiyoruz. Düğüne günler kala yapılan alışverişler sonucunda kadınlar ya çok stres oluyor ya da günün sonunda mutsuz oluyorlar” diye konuştu.