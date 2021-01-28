MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arzu Aygün'ün kızının mesajı Müge Anlı'yı ağlattı! 'Okuyamayacağım'

Arzu Aygün'ün kızının mesajı Müge Anlı'yı ağlattı! 'Okuyamayacağım'

28.01.2021 14:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da Arzu Aygün cinayetiyle ilgili son dakika bilgiler verildi. Müge Anlı Arzu Aygün'ün kızının mesajını okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Müge Anlı'da aranan Arzu Aygün'den kahreden haber geldi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 42 gündür haber alınamayan Arzu Aygün'ün ölüm haberi herkesi sarstı. Arzu Aygün'ün gözaltına alınan sevgilisi M.C., Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etti. M.C. ifadesinde Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi'nde olduğunu söyledi.

Samsun'da korkunç olay! 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içine ormanlık alanda bulunduSamsun'da korkunç olay! 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içine ormanlık alanda bulundu

Müge Anlı’nın programına bağlanan Muharrem Coşkun önceki ifadesinde "En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımda ayrıldı" demişti.

ttkktkt

'BU SEFER BENİM ANNEM...'

Bu sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan Arzu Aygün'ün kızı Nazlı Sema'nın sözleri ekran başındakileri duygulandırdı. Müge Anlı, Nazlı Sema'nın sosyal medya hesabından paylaştığı "Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem" sözlerini görünce gözyaşlarını tutamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Kuliste kurşun döktürüp paylaştıKuliste kurşun döktürüp paylaştı
İşte Hababam Sınıfı’nın yaşayan efsaneleri...İşte Hababam Sınıfı’nın yaşayan efsaneleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

Evleri fuhuş için özel tasarlamışlar! Yakalandılar

Evleri fuhuş için özel tasarlamışlar! Yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek'te hostesti! Olay...

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek'te hostesti! Olay...

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

Diğer Haberler

İbo Show'a çıkacak olan Oryantal Didem değişimiyle gündem oldu!

İbo Show'a çıkacak! Son hali olay

Alişan kuliste kurşun döktürüp paylaştı

Kuliste kurşun döktürüp paylaştı

Gökçe: Koronadan ikinci canımızı kaybettik

Kötü haberi verdi! 'Çektiğimiz acıları düşünün'

Demi Moore son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti

Son görüntüsüyle herkesi şoke etti! Pınar Altuğ inanamadı

Aybüke Pusat kimdir? Sosyal medyanın gündeminde! Aybüke kaç yaşında, nereli? Netflix 50m2 Dilara kim?

Netflix'e damga vurdu! İşte hakkında merak edilenler

Serenay Sarıkaya ve Yasemin Özilhan süper mini şortlarıyla pişti oldu

Süper mini şortuyla pişti oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.