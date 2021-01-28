Arzu Aygün'ün kızının mesajı Müge Anlı'yı ağlattı! 'Okuyamayacağım'

Müge Anlı'da aranan Arzu Aygün'den kahreden haber geldi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 42 gündür haber alınamayan Arzu Aygün'ün ölüm haberi herkesi sarstı. Arzu Aygün'ün gözaltına alınan sevgilisi M.C., Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etti. M.C. ifadesinde Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi'nde olduğunu söyledi.

Müge Anlı’nın programına bağlanan Muharrem Coşkun önceki ifadesinde "En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımda ayrıldı" demişti.

'BU SEFER BENİM ANNEM...'

Bu sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan Arzu Aygün'ün kızı Nazlı Sema'nın sözleri ekran başındakileri duygulandırdı. Müge Anlı, Nazlı Sema'nın sosyal medya hesabından paylaştığı "Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem" sözlerini görünce gözyaşlarını tutamadı.

