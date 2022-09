Arzum 55'inci yaşını 55 ayrı tasarımla kutladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin elektrikli ev aletleri markalarından Arzum, 55’inci yılını 55 farklı tasarımcıyla gerçekleştirdiği sergi ile kutladı.

Arzum açıklamasına göre, 55 tasarımcının, Arzum’dan aldığı ilhamla tasarladığı "Öteki Çağlarla Arzum’lu Yıllar" kitabı ile geçmişe seyahat niteliği taşıyan etkinlik, 20-23 Eylül'de İstanbul Galataport’ta gerçekleştirildi. Arzum’un yolculuğunun 55 farklı tasarımcının gözünden yorumlandığı nostaljik sergide, Arzum yöneticileri farklı sektörlerden renkli isimlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Serginin ilk günü Melda Yücel Kocaalp’in moderatörülüğünde İzzeddin Çalışlar, Mehtap Yıldız ve İlkay Gürpınar 55’inci yıl kitabının hikayesine dair bir sohbet gerçekleştirdi. İkinci günde Özlem Güsar Arzum yöneticilerini kanaat önderleri ile bir araya getirdi. Aynı gün Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ve Ahmet Faralyalı, ‘Film mi? Bilim mi?’ temasıyla 55’inci yıl sohbeti yaptı. Serginin üçüncü gününde Tarihçi-Yazar Saffet Emre Tonguç ve Murat Kolbaşı’nın 600 yıllık Türk kahvesi kültürünün yanı sıra Arzum’un yarım asırlık tarihi ile ilgili sohbet izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Serginin son günü ise teknoloji yazarı Hakkı Alkan ile Mete Zadil’in sohbeti izlendi. Dört gün süren etkinlik boyunca Osmanlı sarayında Türk kahvesi sunumu yapılırken, etkinliğe katılan misafirlere Arzum OKKA Ailesi ile hazırlananTürk kahvesi ikramı edildi.

- "Tasarım, teknoloji ve inovasyona önem veriyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Murat Kolbaşı, temelleri, 1950’li yılların başlarında Kazım Kolbaşı, Kemal Kolbaşı ve İbrahim Kolbaşı tarafından atılan Arzum’un 1966’da yerli bir marka olarak doğduğunu belirterek, "55 yıllık köklü geçmişe sahip, Türkiye’nin kendi alanında en köklü oyuncularından biriyiz. Yenilikçi yaklaşımımızla küçük ev aletleri sektöründe bugün geldiğimiz noktada 6 farklı ürün kategorisinde 650 ürünümüzle sadece Türkiye’de değil dünyada da tercih edilen, milyonlarca kişinin evinde, ofisinde kullanılan bir marka haline geldik.

Global bir marka olmak en büyük hedefimiz. Tasarım, teknoloji ve inovasyon en çok önem verdiğimiz kavramlar. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli tasarımcılarıyla çalışıyoruz. Birlikte ilkleri tasarlayarak sektöre öncülük ediyor, trendleri belirliyoruz. Bu da bize büyük gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

- "Kitabımızı kutlamaların merkezine koyduk"

Arzum olarak 55’inci yaş günlerini, kendilerine yakışır şekilde kutlamak istediklerini belirten Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Öncelikle 55 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin en önemli değerlerinden biri olan Arzum’un hikayesini kitap haline getirerek ölümsüzleştirdik. Kültür dünyamıza ve sektörümüze önemli katkıda bulunduğumuza inandığımız 'Öteki Çağlarla Arzum’lu Yıllar' kitabımızı, 55’inci yıl kutlamalarımızın merkezine koyduk. Tamamı kendi alanında başarılı işlere imza atmış, 55 tasarımcının sahip olduğu 55 farklı bakış açısı, sergimizi daha da keyifli ve zengin hale getirdi. Türk kahvesi kültürünü tüm dünyaya yayma misyonuna sahip bir marka olarak etkinliğimizde Türk kahvesine çok özel bir yer ayırdık.

Dört gün boyunca gerçekleştirdiğimiz Osmanlı sarayında Türk kahvesi sunumumuz kahveseverlerden yoğun ilgi gördü. Şimdi artık 55 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız ilhamla ikinci 55 yıllık yolculuğumuza başlama zamanı. Buna ben ve tüm ekip arkadaşlarım hazırız. Önümüzdeki dönemde hedeflerimizin merkezine; istikrarlı, sürdürülebilir büyümeyi alarak global marka olma yolunda emin adımlarla yürümeye, ürün zenginliğimiz ve çeşitliliğimizle her kesimden tüketiciye hitap etmeye, toplumun tamamını kapsamaya devam edeceğiz. Tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırırken, onlar için her anı ve her evi iyileştiren, güvenilir ve kaliteli ev teknolojileri sunmayı, yakın ve ulaşılabilir bir marka olmayı sürdüreceğiz.”