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  4. Asbaşkan maç sırasında gazeteciye saldırdı, sonra özür diledi

Asbaşkan maç sırasında gazeteciye saldırdı, sonra özür diledi

FUTBOL HABERLERİ  | 12.01.2020 18:31 | Son Güncelleme

Piserro Kahramanmaraşspor Asbaşkanı Hakan Ceyhan, Uşak Spor maçı sırasında tribünde gazeteci Orhan Külek'e saldırdı. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceyhan, Külek'i başka birine benzettiğini belirterek, "Kardeşim kusura bakma" ifadesini kullandı.

Asbaşkan maç sırasında gazeteciye saldırdı, sonra özür diledi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 18'inci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, Uşak Spor'u konuk etti. Ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçın ilk dakikalarında iddiaya göre, Piserro Kahramanmaraşspor Asbaşkanı Hakan Ceyhan tribünde, bir internet sitesinin sahibi olan Orhan Külek'e saldırdı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Kameralara da yansıyan olayda Ceyhan, Külek'e hakaretler etti, Ceyhan'la birlikte olduğu belirtilen Ali Doğan da Külek'e yumruk attı.
Stattaki polisler müdahale ederek, gazeteci Orhan Külek ile karşı taraftakileri dışarı çıkardı. Olaydan sonra taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

CEYHAN: KUSURA BAKMA, KARIŞKANLIK OLMUŞ

Asbaşkan Hakan Ceyhan olayın ardından sosyal medya hesabından Orhan Külek'i de etiketleyerek olayla ilgili bir paylaşım yaptı. Ceyhan, mesajında, "Orhan Külek kardeşim kusura bakma, ben seni Tuncay Külek'e benzettim. Bir karışkanlık olmuş!" yazdı.

Hakan Ceyhan daha sonra bu paylaşımını sildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Piserro Kahramanmaraşspor Hakan Ceyhan Orhan Külek Tuncay Külek Ali Doğan

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