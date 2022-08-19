YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. "Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi

"Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi

19.08.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi

EDİRNE (AA) - Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde "Aşçı Yahya Baba"nın mutfağı olarak düzenlenen alanda pişirilen aşure, vatandaşlara dağıtıldı.

Kent sakinlerinin yardımlarıyla aşure malzemeleri hazırlandı. Müzenin bulunduğu Yeniimaret Mahallesi'nde yaşayan kadınlar muharrem ayı dolayısıyla büyük bir kazanda aşure pişirdi.

Aşure dağıtımı öncesi etkinliğe katılanlarla kazanın başında dua edildi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Ruhi Pehlivancık vatandaşlara aşure ikram etti.

Aşure ikramının ardından protokol üyeleri "Aşçı Yahya Baba"nın kabri başında dua etti.

Etkinliğe, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Kozlubekir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve vatandaşlar katıldı.

Pehlivancık etkinliğin ardından AA muhabirine, külliyenin imaret biriminin 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından açıldığını anımsattı.

Külliyede sadece müzecilik faaliyetlerinin olmadığını belirten Pehlivancık, "Haftanın 6 günü veren elle alan elin buluştuğu, kamu bütçesi hiçbir şekilde harcanmayarak hayır sahiplerinin destekleriyle hayır işleri yapmaya devam ediyoruz. İmece usulü yapılan aşuremiz de vatandaşlarımıza ikram edilmiştir." diye konuştu.

Osmanlı döneminde "Aşçı Yahya Baba" olarak bilinen ve bereketlendirdiği yemeklerinin artanıyla balıkları besleyen aşçının geleneği, Trakya Üniversitesince sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'ye sevinçle gelen gurbetçilerin Kapıkule'den "hüzünlü" dönüşleri devam ediyorTürkiye'ye sevinçle gelen gurbetçilerin Kapıkule'den "hüzünlü" dönüşleri devam ediyor
Ümraniye'deki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandıÜmraniye'deki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Kocaeli'de hamamda fenalaşan 7 kadın zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıKocaeli'de hamamda fenalaşan 7 kadın zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
aşure

Edirne Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:42
Sabah
06:19
Öğle
13:23
İkindi
17:11
Akşam
20:16
Yatsı
21:46
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.