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'Aşçıya kız mı verilir?' MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan yıllar sonra gelen itiraf: 'Kız istedik, vermediler'

03.10.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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MasterChef'e jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın itirafı damga vurdu. Barbaros programda yaptığı açıklamada "Bir söz vardır 'Aşçıya kız mı verilir?' diye. Şimdi 14-15 yaşındaki gençler gastronomi okuyup, bu mesleği yaparak ülkesini temsil etmek için yarış içerisinde" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Somer Şef'in yönlendirmesi sonrası bir anısını anlatan Mehmet Şef, "Kız istedik, vermediler" dedi.

MasterChef All Star jürisi Mehmet Yalçınkaya geçmişe yönelik çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. Önce Barbaros ve Kıvanç mesleklerine yönelik yaşadıklarını dile getirdiler. Barbaros anne ve babaların eskiden 'Aşçıya kız mı verilir?' diye bu mesleği küçümsediklerini ama artık birçok kişinin gastronomi okumak istediğini belirtti.

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Barbaros'un "Göbeklitepe'ye de gastronomi lisesi kurulma aşamasında. İnşallah en kısa sürede onu da görürüz" sözleri sonrası Kıvanç söz aldı.

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"Benim babam anneme 'Aşçı mı olacak ya?" demiş. Şimdi gurur duyuyor. Ama o zamanlar gerçekten bu mesleğe karşı böyle bir önyargı vardı" ifadelerini kullanan Kıvanç'a yanıt Somer Şef'ten geldi.

"SİZ BİR DE MEHMET ŞEF'E SORUN ONU"

Somer Sivrioğlu, Barbaros ve Kıvanç'ın açıklamaları üzerine "Siz bir de Mehmet Şef'e sorun onu" dedi.

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MEHMET YALÇINKAYA'DAN OLAY İTİRAF: "KIZ İSTEDİK, VERMEDİLER"

Mehmet Şef yıllar sonra bir itirafta bulundu.

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"HEPİMİZ YEMEK KOKUYORDUK, MİLLET KAÇIYORDU"

Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum, 'Aşçı mı olacaksın?' da ne, biz kız istemeye gittik, kızı vermiyorlardı yani. 3 - 5 arkadaş belediye otobüsüne bindiğimiz zaman yanımızda kimse kalmıyordu. Çalıştığımız yerde duş olmadığı için hepimiz yemek kokuyorduk, millet kaçıyordu"

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