Asena dansözlüğü bıraktı, yeni işiyle herkesi şaşırttı... Bir değil tam iki işi var

İbrahim Tatlıses' ile ilişkisi ve danslarıyla bir döneme damga vuran oryantal Asena evlenip hayatını değiştirdi. Evlendikten sonra Dere soyadını alarak Asena Dere olan ünlü oryantalin son halini görenler "Bambaşka biri olmuş" , "Komple değişmiş" yorumları yaptı.

Asena dansözlüğü de bırakarak bambaşka bir sektöre geçti. Gelinlik mağazası olan ve dikiş diken Asena açıklamasında "Babaannem beni çocukken zorla 6 yıl boyunca makinede beyaz işe gönderdi. Yatak örtüsü kenarlarına işledikleri o delik delik sabır gerektiren işlemeleri öğrendim" dedi.

Asena ayrıca Almanya'da düğün yapılan küçük bir restaurantı da olduğunu anlatarak günlerinin yoğun geçtiğini söyledi.

Asena konuşmasında "Para ön planda değil bende. Gelinliğini geline uygun yapmak" dedi.



