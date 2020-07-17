Asena ekranlara düğün programıyla dönüyor!

Eşi Hasan Dere ile birlikte Almanya'da sahibi oldukları eğlence mekanlarının her detayı ile ilgilenen Asena, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekim ayında Show TV'de yayınlanacak olan "Asena ile Bir Düğün Hikayesi" programıyla sevenlerinin karşısına çıkacak olan Asena, evlenecek çiftlerin hikayelerini ekrana taşıyacak.

Yeni tarz ve konsepti ile daha önce olmayanı oldurmaya hazırlanan Asena, "karantinayı çalışarak geçirdim. Evdeyken sürekli yeni projeler ürettim. Düğün yapacak çiftlerle konuşup, onların hayalindeki düğün konseptini yakalamaya çalıştım. Yeni sezona hazırız. Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi özledik" dedi.

