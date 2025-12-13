Keremcem Acun Ilıcalı'dan aldığı telefonu anlattı! '3 gün süre verdi'

Survivor 2026 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, yeni sezonda yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Yarışmanın en sürpriz ismi şarkıcı Keremcem oldu.

Saba Tümer'in programına konuk olan Keremcem, nasıl teklif aldığını ve Acun Ilıcalı'yla görüşmesini anlattı.

Keremcem, "Telefon geldiği zaman şoke oldum. Acun Ilıcalı 3 gün düşün dedi. Benim için de sert bir seçim olduğunun farkındaydı büyük ihtimalle. Çok güzel şeyler söyledi. Ben kendi içimde bu yaşımda bu denemenin tatlı geleceğine inandım.

'O SES İÇİN ARIYOR DİYE DÜŞÜNDÜM'

Sonra da başladık çalışmaya. O Ses için arıyor diye düşündüm. Bir sezonu tamamen seyrettim, başka Survivor seyretmedim açıkçası. Çok ilginç bir ortam. Orada kendimi görmesem evet demezdim. Kendimi orada çok merak ediyorum. Spor hep yaptım hayatım boyunca. Şimdi daha denge ve güç üzerine spor yapıyorum" dedi.

Keremcem'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'heyecanlıyız', 'seni görmek istiyoruz' gibi yorumlar yapıldı.